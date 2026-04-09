国が定める重要な野菜「指定野菜」に今月から追加されたのが「ブロッコリー」。一大産地の埼玉県では、道の駅が盛り上がっていました。ピザにスイーツ、ブロッコリーは“サラダだけ”ではありません。

食卓に欠かせない「ブロッコリー」。みずみずしさが特徴の春ブロッコリーのシーズンになりました。

きょう、都内のスーパーでは、店先のイチバン目立つ場所に。

スーパーアキダイ 秋葉弘道 社長

「大体1日で平均200個から売れる日で600個くらい、結構な量。指定野菜に選ばれた背景には、やはり人気がある。幅広い年齢層の人が（ブロッコリーが）好き」

長崎県産のブロッコリーが1株213円。これから春ものが増えてくると、徐々に値段も下がるそうですが…

買い物客（60代）

「1週間に2回購入する。彩りとか栄養のことも考えると、必需品かなと思う」

買い物客（30代）

「よく買う。栄養の王者！安心感ある。食べてると体にいいのかなみたいな」

日本を代表するブロッコリーの一大産地が埼玉県の深谷市。

道の駅おかべ 農産物センター 望月亮さん

「4月1日から国の指定野菜に登録された。日本一のブロッコリーの産地にある道の駅ということで、深谷の中でも一番盛り上げていけたらと思う」

この道の駅では、1株130円と産地ならではの価格です。さらに、指定野菜に追加されたということで…

【産地で堪能！春ブロッコリーグルメ】

春ブロッコリーを思う存分味わえるイベントが行われています。

ガーリックオイルが染みこんだアヒージョ風の「ブロッコリードッグ」に、団子やジェラートなどのスイーツも！惜しみなくブロッコリーを乗せて店内の釜で焼いた「ピザ」は、まさに絶品！

「（ブロッコリーが）みずみずしい気がする。チーズとブロッコリーの味が、よくあわさっておいしい」

需要の高まりで指定野菜に仲間入りした「ブロッコリー」。深谷市内で生産している農園は…

新井くんちの農園 新井和稀 代表

「世間の注目が高くなったのが農家としてはうれしい。指定野菜になって、豊作の時に値崩れした時の補てんで補助金がおりるというのは、ひとつ安心材料かな」

こちらの農園では、春の収穫が先週始まったばかり。ブロッコリーは収穫するタイミングの見極めが難しく、1株1株を人の目で確かめながら「手作業」で収穫していきます。その様子、みなさんご覧ください！

新井くんちの農園 新井和稀 代表

「こういう感じ」

Nスタ

「速い。何が起きているか、全然わからない」

ただ茎をカットしているワケではありません。出荷の際、互いを傷つけないように、つぼみの部分からはみ出さないようにしているそうです。

収穫のスピードを上げることで、早く冷蔵庫に保管でき、より鮮度が高いまま出荷できるそうです。

そして、出荷したあとは、もちろん！

出水麻衣キャスター

「でみ's Cooking」

【SNSで話題！ブロッコリーグルメ】

SNSで話題のブロッコリーグルメに挑戦しました。

こんな動画を見た人はいますか？ブロッコリーを炊飯器にそのまま入れる「ブロッコリーごはん」。コメ2合に、酒、塩、コンソメ、水は炊飯器にある2合の目盛りより少し少なめに。そこに…

出水キャスター

「ブロッコリーをドーン。そのまま入れていきます。斬新。そして、閉めて炊飯ボタンを押すだけ」

さぁ、炊きあがりは？

出水キャスター

「おー、すごーい。おいしそう」

ブロッコリーの茎って硬いイメージがありますが、茎まで柔らかいんです。仕上げにバターを加えて馴染ませます。

「でみ's Cooking」記念すべき1回目は、いつも隣にいる井上さんに試食、お願いします！

他にもこんな料理がありました。一口サイズにカットしたブロッコリーを、コンソメと水で煮立たせて蒸し焼きに。柔らかくなったらヘラなどでつぶして、ピザ用チーズ、片栗粉、塩コショウを加えて丸く形を整えていきます。両面こんがり焼き色が付いたら「ベイクドブロッコリー」の完成です！そのお味は…

出水キャスター

「ブロッコリーがホクホク。チーズとブロッコリーも相性抜群！おつまみにもいい。塩コショウの具合によっては、子どものおやつにもよさそう！」

スーパーでブロッコリーを買ったお客さんもオススメメニューを教えてくれました！

買い物客（30代）

「オリーブオイルにニンニクをすりおろしたのを入れて、炒めて塩で味付け。ペペロンチーノ風にするの。子どもが好きで、1房まるまる食べちゃう」

指定野菜になった「ブロッコリー」、食卓での活躍の幅が広がりそうです。