お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇（45）8日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。親交の深い人気芸人にクレームを入れる場面があった。

吉村は「次長課長」河本準一とともに番組出演。2人と「はんにゃ.」金田哲、「パンサー」尾形貴弘、投資家のテスタ氏の5人は非常に親交が深く、5人で渋谷クロスFM「大人の密会地」のパーソナリティーを担当してもいる。

5人で旅行に行くこともあるというが、吉村は年上だが芸歴は下の“後輩”となる尾形の名前を挙げ「尾形、どうにかなんないですかね？」と言及。

5人で出かける際にはテスタ氏の家に集合することが多いそうだが、尾形は「何号室でしたっけ？」「何階でしたっけ？」と毎回のように確認してくるといい、吉村は「何であんなやつがあそこのメンバーにいるんですか？」とクレームを入れた。

河本も「大ポンコツ」と尾形をイジり、尾形とマニラ旅行に行った時のエピソードを披露。「IDとかパスワードを覚えられない人ってスクショとかメモしておいておけばいいのに、（尾形）がインスタか何かのパスが分からないって言って、半日潰したんだから。その（パスの）解読をするのに」と明かしていた。これに吉村は「切ってもいいと思うんですよ」と、尾形の“除名”を進言していた。