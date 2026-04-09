「紫電改」81年の時を経て陸に…

太平洋戦争末期、阿久根市沖に沈んだ旧海軍の戦闘機「紫電改」。

81年の時を経てきょう9日、出水市の港へ陸揚げされました。

（記者）「出水市の漁港です。紫電改が台船からゆっくりと陸へ移動します」

引き揚げられた紫電改には全長12メートルほどの残っていました。

“紫電改” 阿久根市沖に沈んだ旧海軍の戦闘機

紫電改は、太平洋戦争末期の1945年4月21日、アメリカ軍の爆撃機を迎え撃つために第一国分基地から出撃し、被弾。

海に不時着し、林喜重大尉が戦死しました。

「81年経っても残っているのが素晴らしい

引き揚げ作業は8日から始まり、一晩かけて出水市の米ノ津港へ移されました。

引き揚げは地元のNPO法人などが3年ほど前から計画。

出水市出身の小島良司さんは日本航空で長年、整備士として働いてきました。

（北薩の戦争遺産を後世に遺す会 小島良司さん）「日本の技術『7075超々ジュラルミン』がいかに強いか、81年経っても残っているのが素晴らしい」

「平和になってほしい」引き揚げられた紫電改を見た人は

紫電改の展示はこれまで、愛媛県で引き揚げられた1機のみでした。

9日はその姿をひと目見ようと近くの住民も駆けつけました。

（専門学校生 19歳）「地元（出水市）で見られる機会はないのでよかった」

（出水市在住 60代）「平和になってほしい。こういう悲惨なものがないように」

（北薩の戦争遺産を後世に遺す会 肥本英輔代表）「ほっとしている。（紫電改を見て）その人なりに戦争って何なんだろうとか、平和はどうすればつくれるか、前向きに見てもらいたい」

機体は水槽に1年ほど浸して塩を抜き、林大尉が訓練を行っていた旧海軍出水基地周辺での展示を目指すということです。

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