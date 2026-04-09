川沿いに咲く“三本桜”

亀田気象予報士の「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。

桜のシーズンがあっという間に過ぎましたね。今回は鹿児島市から。9年前に亡くなった夫への思いを重ねて。川沿いに咲く「三本桜」です。

今年も見事に咲いた、“三本桜”。川田川で寄り添うようにたたずんでいます。

実は去年も撮影しましたが、放送後、「この桜は以前、私の夫たちが植えた桜だ」とMBCに連絡がありました。

9年前に亡くなった夫たちが植えた…16本の桜

（東米子さん・83）「この桜ですよ、きれいでしょう」

連絡いただいた、近くにお住いの東米子さんです。

9年前に亡くなった夫の洋一さんは、54年前の昭和47年（1972年）に、近所の方と地域を活性化させたいと、川沿いに16本の桜を植えました。

しかし、8・6水害などで13本が流され、今は3本だけが残っているということです。

「（桜を見ると）主人たちを思い出す」

（東米子さん・83）「（桜を見ると）主人たちを思い出す、苦労して植えただろうなと。8・6水害で流された時の悲しそうな顔を思い出した」

洋一さんの亡きあと、米子さんは地域の方々と毎年、桜のもとで花見を楽しんでいます。

三本桜、夜にライトアップすると…

この三本桜、夜にライトアップすると…。

川田川の水面に逆さに映る、幻想的な夜桜が浮かび上がります。

（東米子さん・83）「年々元気になっている、この桜は。桜に負けないように、私も元気に頑張らないと」

洋一さんが、米子さんと地域に残してくれた宝物。米子さんは、これからも桜を守り続けます。

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