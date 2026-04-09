「亡き夫を思う三本桜」鹿児島市川田【亀ちゃんのかごしま撮った！】
川沿いに咲く“三本桜”9年前に亡くなった夫たちが植えた…16本の桜
亀田気象予報士の「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。桜のシーズンがあっという間に過ぎましたね。今回は鹿児島市から。9年前に亡くなった夫への思いを重ねて。川沿いに咲く「三本桜」です。
今年も見事に咲いた、“三本桜”。川田川で寄り添うようにたたずんでいます。
実は去年も撮影しましたが、放送後、「この桜は以前、私の夫たちが植えた桜だ」とMBCに連絡がありました。
（東米子さん・83）「この桜ですよ、きれいでしょう」
連絡いただいた、近くにお住いの東米子さんです。
9年前に亡くなった夫の洋一さんは、54年前の昭和47年（1972年）に、近所の方と地域を活性化させたいと、川沿いに16本の桜を植えました。
しかし、8・6水害などで13本が流され、今は3本だけが残っているということです。「（桜を見ると）主人たちを思い出す」
（東米子さん・83）「（桜を見ると）主人たちを思い出す、苦労して植えただろうなと。8・6水害で流された時の悲しそうな顔を思い出した」
洋一さんの亡きあと、米子さんは地域の方々と毎年、桜のもとで花見を楽しんでいます。三本桜、夜にライトアップすると…
この三本桜、夜にライトアップすると…。川田川の水面に逆さに映る、幻想的な夜桜が浮かび上がります。
（東米子さん・83）「年々元気になっている、この桜は。桜に負けないように、私も元気に頑張らないと」
洋一さんが、米子さんと地域に残してくれた宝物。米子さんは、これからも桜を守り続けます。
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