鹿児島市の山形屋で9日から初開催となる「フランス展」がはじまりました。

食事から雑貨まで、鹿児島でフランス気分が味わえます。

（レポーター）「初開催のフランス展。先ほどオープンしたが早速多くの人でにぎわっている」

「フランス展」は美食と芸術の国「フランス」の魅力を鹿児島でも楽しんでもらおうと、初めて開かれました。

会場には食品や雑貨あわせて55のブランド、およそ1500品が並び、多くの人でにぎわいました。

（客）「フランスカラーでトリコロールに、ピアスはエッフェル塔。バゲットとクロワッサンを買って家で楽しむ」

「ガレット」に「ワイン」会場で食事も

会場で食事が楽しめることも魅力の一つです。

こちらは、フランスの伝統料理「ガレット」。そば粉を使った生地にたまごやハムなどが包まれています。

（親子）「外はさくっと中はもちっと。気分はフランス」

一方こちらでは、ソムリエが選ぶワインと料理を味わうことができます。

（客）「飲みやすくておいしい」

（ソムリエ・エクセレンス 竹之内貴臣さん）「いろいろなペアリングを試してほしい」

見た目も楽しい雑貨も…今月14日まで

見た目も楽しい雑貨もずらり。

ボタンを押すだけで開閉できる傘には、フランスの街並みが色鮮やかに描かれています。

（客）「心うきうきであじさいロードを歩けそう」

フランスの魅力がぎゅっと詰まったイベントは、今月14日まで開かれています。

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