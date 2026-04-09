鹿児島県でフランス気分を！山形屋で初開催「フランス展」4月14日まで
鹿児島市の山形屋で9日から初開催となる「フランス展」がはじまりました。食事から雑貨まで、鹿児島でフランス気分が味わえます。
（レポーター）「初開催のフランス展。先ほどオープンしたが早速多くの人でにぎわっている」
「フランス展」は美食と芸術の国「フランス」の魅力を鹿児島でも楽しんでもらおうと、初めて開かれました。
会場には食品や雑貨あわせて55のブランド、およそ1500品が並び、多くの人でにぎわいました。
（客）「フランスカラーでトリコロールに、ピアスはエッフェル塔。バゲットとクロワッサンを買って家で楽しむ」「ガレット」に「ワイン」会場で食事も
会場で食事が楽しめることも魅力の一つです。
こちらは、フランスの伝統料理「ガレット」。そば粉を使った生地にたまごやハムなどが包まれています。
（親子）「外はさくっと中はもちっと。気分はフランス」
一方こちらでは、ソムリエが選ぶワインと料理を味わうことができます。
（客）「飲みやすくておいしい」
（ソムリエ・エクセレンス 竹之内貴臣さん）「いろいろなペアリングを試してほしい」見た目も楽しい雑貨も…今月14日まで
見た目も楽しい雑貨もずらり。
ボタンを押すだけで開閉できる傘には、フランスの街並みが色鮮やかに描かれています。
（客）「心うきうきであじさいロードを歩けそう」
フランスの魅力がぎゅっと詰まったイベントは、今月14日まで開かれています。
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