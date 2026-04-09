本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模



4/9（木）



EUR/USD

1.1500（25.0億ユーロ）

1.1525（5.50億ユーロ）

1.1540（6.01億ユーロ）

1.1550（8.99億ユーロ）

1.1555（12.0億ユーロ）

1.1560（10.0億ユーロ）

1.1575（9.05億ユーロ）

1.1590（6.77億ユーロ）

1.1600-10（38.0億ユーロ）

1.1615（5.99億ユーロ）

1.1625（5.59億ユーロ）

1.1635（11.0億ユーロ）

1.1650（8.06億ユーロ）

1.1660（6.59億ユーロ）

1.1680（8.15億ユーロ）

1.1725（6.28億ユーロ）

1.1770（9.00億ユーロ）



USD/JPY

158.00（6.57億ドル）

161.00（13.0億ドル）



GBP/USD

1.3325（5.38億ポンド）

1.3340（7.00億ポンド）



ユーロドルは1.1600-10の38億ユーロの特大規模設定を筆頭に、1.1680まで散発的に期限設定が分布している。1.16台からの抜け出しには抵抗感が強そうだ。

ドル円は158.00と161.00に設定水準が離れている。

ポンドドルは1.3325、1.3340と現在よりも下方に設定がみられている。

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