10日は全国的に雨や風が強まるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■10日は春の嵐 風も強まり荒れた天気に注意

10日（金）は全国的に雨が降るでしょう。西日本から東北にかけて朝から雨の降る所が多く、沿岸部では南よりの風も強まり横殴りの雨になりそうです。暖かく湿った空気が流れ込む影響で、九州や四国では非常に激しい雨が降る恐れがあります。低気圧は発達しながら日本海北部へ進み、北海道も午後は広く雨が降るでしょう。夜は宗谷地方で警報級の暴風が吹く恐れもあります。

■西から天気回復へ 気温は高めの傾向

低気圧からのびる前線は、夜遅くには本州の南へ抜けていく見込みです。西日本は夕方以降、雨のやむ所も多くなりそうです。関東も夜遅くには雨雲が抜けていくでしょう。傘の置き忘れにはお気をつけください。雨でも気温は高めの傾向で、東京は朝の最低気温が15℃と、ジャケットやトレンチコートで過ごせるくらいの気温となりそうです。日中も20℃近くまで上がり、夜ほど気温は高めの傾向です。厚着をしすぎないように、服装選びにはお気をつけください。

■11日は関東で過去最も早い真夏日の可能性

11日（土）は晴れると真夏日となる目安の暖気が、関東の上空に予想されています。熊谷では29℃、宇都宮は28℃、東京や前橋でも27℃まで上がる予想で、7月上旬並みの暑さの所もあるでしょう。30℃以上の真夏日になれば、関東では過去最も早い記録となりそうです。外出の際は、こまめな水分補給を心がけましょう。特に車の中は気温が上がりやすいので、適度に冷房を使用するなど車内の熱中症にも注意が必要です。

■熱帯低気圧は台風へ発達か 日本の南を北上する恐れ

日本のはるか南の海上にある熱帯低気圧は、今後24時間以内に台風へ発達する予想です。海面水温が高いエリアを通るため、週明けには非常に強い勢力まで発達するでしょう。グアム近海を通ったあとは、日本の南を北上する恐れもあるため、今後も最新の情報をご確認ください。