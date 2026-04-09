◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 2-0 西武(9日、みずほPayPayドーム)

6回まで両チーム無得点と白熱の投手戦となっていたソフトバンクと西武の3戦目。西武は継投策に出たところで豪快な一発を浴び、完封負けを喫しました。

先発マウンドにあがったのは菅井信也投手。初回には四球とヒットでランナーを背負うも無失点の立ち上がりとします。すると2回にも味方のエラーでランナーを背負うもヒットは許さず。3回にはヒットでランナーを背負うも、ここで無失点でしのぎました。その後は各回、四死球などでランナーを背負う展開となるも、生還は許さず。菅井投手は6回105球を投げ、被安打2、奪三振5、与四死球5、無失点に抑えました。

7回からは継投策に出た西武でしたが、ここで痛恨の一発を浴びます。この回からマウンドにあがった2番手・ラミレス投手は、ソフトバンク打線を順調に2アウトまで追い込むも、柳町達選手に四球を許します。続いて打席に迎えた近藤健介選手には、2球目のナックルカーブをライトスタンドに運ばれました。

その後も西武打線は、ソフトバンクの鉄壁のブルペン陣を前に得点ならず。松本裕樹投手、杉山一樹投手の前に得点ならず完封負けを喫しました。