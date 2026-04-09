家族の何気ないため息で、胸がザワついたことはありませんか？その正体は、最近注目されている“フキハラ”こと、不機嫌ハラスメントかもしれません。

【写真でチェック】あなたのこんな“言動”もフキハラに…

ため息 舌打ち…これはフキハラ？

山形純菜キャスター：

「不機嫌ハラスメント」というのは、不機嫌な態度や表情で精神的なダメージを相手に与えるパワーハラスメントの一種です。

これまで不機嫌ハラスメントは見えてきませんでしたが、ハラスメントの対策が進んだことで、表面化して注目されているということです。

どういった言動がフキハラに当たるのでしょうか。

【あなたのこんな言動もフキハラ】

▼頻発なため息

▼大げさな舌打ち

▼ドア“バタン”

▼リモコン“ドン”

日本ハラスメント協会によると、こういったものが繰り返されると、不機嫌ハラスメントに当たるということです。さらに、こんな言動もフキハラに該当します。

【あなたのこんな言動もフキハラ】

▼食事中に突然席を立ち、用意された食事「もういい」

▼質問に対して「んー（長い沈黙）」

▼渋滞している道路で「あなたのせい」

▼話しかけると毎回「テレビの音量を上げる」

例えば、▼食事をしていたら突然席を立って、「もういい」と言って自分の部屋に行ってしまう。何で不機嫌になっているのか理由がわからないので、相手にとって精神的負担になります。

▼会話をしていて質問したら、「んー」と言って長い沈黙をする。これは「何か話してくれるのかな」と相手に気を遣わせる時間を強いているということです。

▼話しかけると毎回「テレビの音量を上げられる」。無言でうるさいよと言われているように感じますよね。

▼渋滞にはまったら、「あなたのせい」と理不尽な不機嫌をぶつけてくる。

家庭でよくあるシチュエーションを再現 どこからがフキハラ？

山形キャスター：

親しいほど「察してよ」とか「わかってくれよ」という気持ちが、フキハラに繋がるのかもしれません。では、どこからが不機嫌ハラスメントなのか、家庭でありそうなシチュエーションで見ていきましょう。

高柳キャスター「ただいま〜」

女性「（無言）」

高柳キャスター「あれ、どうした？」

女性「（スマホを見ながら）別に、なんでもない」

高柳キャスター「ごめん、俺なんかしたっけ」

女性「（ため息）」

この会話はどこからがフキハラになるのでしょうか。もう一度最初から見ていきます。

▼帰宅したときに返事がないのは、聞こえていない可能性もあるので、まだ判断できません。

▼「別に、なんでもない」は、スマートフォンに集中していて、上の空だった可能性もあり、一度だけであれば「フキハラ」とは言えません。

▼何度も重なると「ため息」でも一度で「フキハラ」になるということです。

「相手をコントロールするために不機嫌になる」はフキハラ

山形キャスター：

「不機嫌」と「不機嫌ハラスメント」、何が違うのか見ていきます。

＜ただの不機嫌＞

【説明】理由をある程度話す

【期間】一時的で終わる

【内容】自分が落ち着くまでの時間がほしい

＜フキハラ＞

【説明】理由を伝えず原因がわからないまま

【期間】数時間〜数日 断続的にダラダラ続く

【内容】相手をコントロールするために不機嫌になる

では、家庭内でどうすれば良いのでしょうか。

日本ハラスメント協会・村嵜要代表理事によると「家庭内のフキハラは事前に不機嫌の理由を伝えられるので（職場でのフキハラより）防ぎやすい。原因となる体調不良やストレスについて話し合うことが重要」だということです。

井上キャスター：

職場よりも防ぎやすいと思えるかもしれませんが、より密になる関係性だと、難しさが増すのかなとも思います。家庭だからこそ、甘えてしまうこともありますよね。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん：

「もう知ってるはずだ」と思っているけれど、意外と通じなかったりすることはあります。

自分を守るため…家族にも“感情ミュート”

山形キャスター：

今、“感情ミュート”という言葉も生まれているということです。

博報堂生活総合研究所が「自分の感情を出せる相手や場所」について調査したところ、以前より「減った」と答えた人が6割超だったということです。

悪い感情だけではなく、「嬉しい」や「楽しい」というような良い感情も出さない人が増えていて、そういったものを“感情ミュート”というそうです。

博報堂生活総合研究所・松井博代上席研究員によると「相手も自分も傷つかないために感情をミュートする人は時代の流れとともに増加。感情のぶつかりがなくなるので、ハラスメントの面では有効」だということです。

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＜プロフィール＞

星浩さん

TBSスペシャルコメンテーター

政治記者歴30年 福島県出身