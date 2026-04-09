島袋寛子が4月8日に自身のInstagramを更新し、4月7日に42歳の誕生日を迎えたことと、SPEEDのメンバーとしてのデビューから今年で30周年となることを報告した。

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島袋はデビュー30周年を記念して新ビジュアルを公開するとともに、個人のYouTube、TikTok、Instagramを開設。4月7日の投稿では「30th Anniversary 新しい思い出を一緒につくりましょう」と綴り、アイボリーの衣装をまとった写真を披露した。続く投稿では「SPEEDでデビューして今年30周年を迎えます みんなありがとう」というメッセージとともに、赤いジャケットにショートパンツのセットアップと黒のピンヒールというスタイルで撮影された新ビジュアルを公開している。

4月8日の投稿では「4月7日42歳になりました たくさんのお祝いメッセージありがとうございます 出会えたすべての皆さまに感謝申し上げます レベル42の島袋もよろしくお願いいたします」とコメント。赤のセットアップ姿で“42”のバルーンを抱えたショットや、誕生日ケーキを手にした写真を公開し、感謝を伝えた。

コメント欄には「いつまでも私の憧れ」「世界一美しい42歳」などの声が寄せられている。 （文=本 手）