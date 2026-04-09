19年ぶり歴史的勝利の歓喜から一転…アフリカで代表選手7人が消息絶つ
アフリカサッカー界で異例の事態が報じられた。東アフリカのエリトリア代表に選出された複数の選手が遠征先で消息を絶ち、今後の大会参加にも影響が及ぶ可能性が浮上しているという。カタール『アルジャジーラ』などが伝えている。
エリトリア代表は2027年のアフリカネイションズカップ予選の予備ラウンドでエスワティニ代表と対戦。3月25日に中立地モロッコで行われた第1戦を2-0、同月31日にエスワティニで行われた第2戦を2-1で制し、2戦合計4-1で本予選進出を決めた。これは同国にとって久々の公式戦勝利であり、約19年ぶりの予選勝利でもあったという。
しかし、この歴史的勝利の直後に異変が起きた。代表メンバー24人のうち国内組は10人だったが、遠征終了後に帰国したのはわずか3人。残る7人が消息不明となった。報道によれば、チームはエスワティニから南アフリカを経由し、エジプト・カイロを乗り継いで帰国する予定だったが、移動の過程で7選手が姿を消したとされる。アフリカサッカー連盟(CAF)関係者も「不可解な出来事であり、詳細は不明」とコメントしている。
この件について明確な理由は判明していないものの、一部メディアは亡命の可能性を指摘。国外遠征時に帰国を拒否するケースとの見方が広がっている。実際、エリトリア代表では過去にも同様の事例が繰り返されており、2009年以降、国外遠征中に60人以上の選手が亡命を求めたとされる。
背景には同国の政治・社会状況があると指摘されている。エリトリアは独立以降、一党体制のもとで軍事色の強い統治が続いており、長期の兵役義務や国内統制が問題視されてきた。こうした環境から、海外遠征が選手にとって国外脱出の機会となっている現実があるという。
エリトリア代表は2027年のアフリカネイションズカップ予選の予備ラウンドでエスワティニ代表と対戦。3月25日に中立地モロッコで行われた第1戦を2-0、同月31日にエスワティニで行われた第2戦を2-1で制し、2戦合計4-1で本予選進出を決めた。これは同国にとって久々の公式戦勝利であり、約19年ぶりの予選勝利でもあったという。
この件について明確な理由は判明していないものの、一部メディアは亡命の可能性を指摘。国外遠征時に帰国を拒否するケースとの見方が広がっている。実際、エリトリア代表では過去にも同様の事例が繰り返されており、2009年以降、国外遠征中に60人以上の選手が亡命を求めたとされる。
背景には同国の政治・社会状況があると指摘されている。エリトリアは独立以降、一党体制のもとで軍事色の強い統治が続いており、長期の兵役義務や国内統制が問題視されてきた。こうした環境から、海外遠征が選手にとって国外脱出の機会となっている現実があるという。