本日の【上場来高値更新】 古河電、アニコムＨＤなど34銘柄
本日の日経平均株価は、米・イランの和平協議の不透明感から利益確定の売りが優勢となり、前日比413円安の5万5895円と5日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は34社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、野村證券が目標株価4万8500円に引き上げた古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]など。そのほか、アニコム ホールディングス <8715> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品
<3271> グローバル社 東Ｓ 不動産業
<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<4549> 栄研化 東Ｐ 医薬品
<4971> メック 東Ｐ 化学
<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5816> オーナンバ 東Ｓ 非鉄金属
<6250> やまびこ 東Ｐ 機械
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6794> フォスター 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8051> 山善 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8341> 七十七 東Ｐ 銀行業
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業
<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ 小売業
<9347> 日本管財ＨＤ 東Ｐ サービス業
<9441> ベルパーク 東Ｓ 情報・通信業
<9476> 中央経済ＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<9956> バローＨＤ 東Ｐ 小売業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、野村證券が目標株価4万8500円に引き上げた古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]など。そのほか、アニコム ホールディングス <8715> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品
<3271> グローバル社 東Ｓ 不動産業
<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<4549> 栄研化 東Ｐ 医薬品
<4971> メック 東Ｐ 化学
<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5816> オーナンバ 東Ｓ 非鉄金属
<6250> やまびこ 東Ｐ 機械
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6794> フォスター 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8051> 山善 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8341> 七十七 東Ｐ 銀行業
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業
<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ 小売業
<9347> 日本管財ＨＤ 東Ｐ サービス業
<9441> ベルパーク 東Ｓ 情報・通信業
<9476> 中央経済ＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<9956> バローＨＤ 東Ｐ 小売業
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