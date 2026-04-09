　本日の日経平均株価は、米・イランの和平協議の不透明感から利益確定の売りが優勢となり、前日比413円安の5万5895円と5日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は34社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、野村證券が目標株価4万8500円に引き上げた古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]など。そのほか、アニコム　ホールディングス <8715> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<2264> 森永乳　　　　東Ｐ　食料品
<3271> グローバル社　東Ｓ　不動産業
<3355> クリヤマＨＤ　東Ｓ　卸売業
<3480> ＪＳＢ　　　　東Ｐ　不動産業
<4549> 栄研化　　　　東Ｐ　医薬品
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<5801> 古河電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5816> オーナンバ　　東Ｓ　非鉄金属

<6250> やまびこ　　　東Ｐ　機械
<6387> サムコ　　　　東Ｐ　機械
<6644> 大崎電　　　　東Ｐ　電気機器
<6794> フォスター　　東Ｐ　電気機器
<6890> フェローテク　東Ｓ　電気機器
<6960> フクダ電　　　東Ｓ　電気機器
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業

<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8051> 山善　　　　　東Ｐ　卸売業
<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業
<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業
<8341> 七十七　　　　東Ｐ　銀行業
<8366> 滋賀銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8368> 百五銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8715> アニコムＨＤ　東Ｐ　保険業
<9279> ギフトＨＤ　　東Ｐ　小売業

<9347> 日本管財ＨＤ　東Ｐ　サービス業
<9441> ベルパーク　　東Ｓ　情報・通信業
<9476> 中央経済ＨＤ　東Ｓ　情報・通信業
<9956> バローＨＤ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース