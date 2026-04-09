タレントの板野友美（34）が、豪華な“友飯”が並ぶ食卓の様子を公開し、注目を集めている。

【映像】板野友美の660万円超の愛車や豪華食卓（複数カット）

2021年1月、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）と結婚し、4歳の長女・ベビちんの育児に奮闘している板野。これまでも「#友飯」とハッシュタグを付けた品数豊富な手料理や、新居のプールで遊ぶベビちんの姿、広々としたオシャレなリビングなど、私生活の様子をInstagramで公開してきた。

2026年3月8日の投稿では、9月ごろに納車された車両本体価格660万円以上の愛車「レンジローバー・イヴォーク」を紹介。「汚れるのを恐れて車内土禁にしてる。足元の砂が気になって毎回掃除機したりコロコロしたり落ち着かない」と車内でのマイルールも明かし、話題になっていた。

豪華な食卓を公開「#友飯」

4月8日にもストーリーズで「友飯」を紹介。ブリのお刺し身・ポークソテー・チンゲンサイとピーマンチャプチェ・オクラの麻婆ナスなど、バランスが取れた豪華な手料理を披露した。

（『ABEMA NEWS』より）