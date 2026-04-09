高い内閣支持率を維持している高市総理に“壁”として立ちはだかっているのが参議院です。なぜいま、参議院の存在感が、高まっているのでしょうか？

【画像を見る】高市内閣の“2つの弱点”とは？

政権発足から2か月 “高支持率”維持の要因は？

高柳光希キャスター:

高市内閣の支持率は、最新のJNNの世論調査で前回の調査から0.3ポイント下落したものの、71.5％と高い支持率を維持しています。

【高市内閣 支持率】※JNN世論調査

支持：71.5％（0.3↓）

不支持：23.7％（1.2↓）

TBS報道局 解説委員 後藤俊広 元政治部長:

なぜここまで高い支持率なのか、明確な理由はわかっていません。自民党の大臣経験者も「なぜ支持されているのかよくわからない」と話しています。

今回の調査の結果においては、3月に日米首脳会談を無事に終えることができたこと。また、国会答弁でも「高市カラー」が随所に見られます。



官僚の答弁をそのまま言うのではなく、「自分の言葉で話したい」というこだわりが、一定の評価を受けているのではないかと思います。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん:

初の女性総理ですし、永田町の「『おじさん文化』を打破してくれるのではないか」という期待が、高い支持率に繋がっていると思います。



支持率というのは、目標・目的ではなく“手段”です。この支持率を「何に使うか」が見えてこないことが、高市政権の大きな課題だと思います。

1対1を今は避けている？高市総理の発信法

井上貴博キャスター:

「これまでの『おじさん文化』の政治を打破する」という期待感と、若い世代からの支持を感じています。

高市総理はSNSでの発信が多いです。今の時代は、「テレビよりもSNSの方が影響力がある」という判断は分かります。



リーダーの言葉というものがすごく重要だと感じていて、どの媒体でもいいと思いますが、「石油は大丈夫です」ということを総理の言葉で聞きたい。「こういう計画があるから大丈夫」ということを、今の局面こそ必要なのではないかと思います。



総理大臣としての発信の仕方については、どのように見ていますか。

TBSスペシャルコメンテーター 星さん:

記者会見の数は、歴代の総理大臣に比べて少ないです。1対1でディベートするのが、あまり得意ではないのだと思います。

ただこれからは、省エネの問題、消費税の引き下げを見送るのか・見送らないのかなど、国民生活に直結する問題が山積しているので、国民にわかりやすいように自分の言葉で伝えること、記者から厳しい質問を受けながら答えていくことが大事だと思います。しかし、いまは避けていると感じますね。

高市内閣の弱点「意のままにならない」参議院

高柳キャスター:

高い支持率で、衆議院では7割の議席数の高市内閣ですが、どこに弱点があるのでしょうか。

TBS報道局 解説委員 後藤 元政治部長:

予算審議の中で見えてきた“弱点”は、参議院の存在です。大きく分けて2つあります。

▼1つ目は、構造的な「議席数」。

衆議院では前回の選挙で大勝しましたが、参議院は3年に一度になります。いま現在の議席数を見ると自民党が101議席、維新が19議席と、合わせても120人と過半数に至っていません。

【参議院の議員数】（欠員1名）

・与党：120人

・野党：127人

※過半数124人

今回の予算の審議も、過半数を維持できなかったために、日本保守党や無所属の議員の議席を獲得し、賛成に回して何とか予算を通したということになっています。

▼2つ目は「参院自民党」。

自民党の中でも、「自民党」と「参議院の自民党」とは若干違うところがあります。

衆議院と参議院の成り立ちの違いというのもありますが、参議院の議員は「参議院の独立」をよく口にします。



これは、“参議院のドン”と言われていた青木幹雄さんがよく口にしていた「参議院のことは参議院で」という言葉です。そういった体質が強いのが参議院の自民党だと言えます。



そのため、総理大臣や衆議院の執行部に対しても異論を言ったりして、「意のままにならない」というところがあります。

高市総理としては、予算の年度内成立にこだわっていましたが、なかなか上手くいきませんでした。それは、参議院自民党のロジックが原因です。



「他党ときちんと話をして、十分な審議時間をとりましょう」ということで、今回、審議時間自体は短かったのですが、衆議院と参議院の審議時間はほぼ同じ時間となりました。

衆議院は、高市総理からの「3月13日に衆議院を通過させてください」という指示通りやりましたが、参議院は「参議院のルールがある」ということで時間をかけました。



高市総理からすれば、「意のままにならなかった」という感じです。私たちも、微妙な緊張関係があるなということを感じています。

「高市総理は政治の原点を軽視」衆議院の勢いから油断か

井上キャスター:

総理が高市さんだからではなく、どの総理に対しても「我々参議院は独立している」「ダメなときは『NO』」という姿勢があるということですね。

TBS報道局 解説委員 後藤 元政治部長:

小泉純一郎総理や安倍晋三総理も、総理大臣当時は参議院の自民党に対しては、一定の配慮をしていました。



大臣を選ぶときも、参議院の意向を極力尊重するような慣習があります。

出水麻衣キャスター:

その慣習というのは、元々織り込み済みではなかったでしょうか。

TBS報道局 解説委員 後藤 元政治部長:

高市総理の中に「衆議院であれだけ勝ってしまったから、この勢いで参議院も行くのではないか」という油断があったと思います。

衆議院で予算を通すときも、自民党の衆議院の国会対策の幹部は、「参議院でうまくいかないだろうな」と思っていたと思います。

高市総理の指示通り、衆議院は進んだのですが、参議院は「参議院の独特のルール」に阻まれた。それが今回の結果だったとみています。

TBSスペシャルコメンテーター 星さん:

参議院には、「衆議院に対する対抗意識」という与野党共通の意識があります。それが熟議に繋がっています。



そのため「今回、参議院はかなり議論をした」ということで、与野党共通の達成感みたいなものがあります。

そういう点では、参議院は衆議院と違って「議論を大事にする」「衆議院に対して対抗意識がある」などの政治の原点を、高市総理は軽く見ていたと思います。



==========

＜プロフィール＞

後藤俊広

TBS報道局 解説委員 元政治部長

小泉内閣時から国会を取材



星浩さん

TBSスペシャルコメンテーター

1955年生まれ 福島県出身

政治記者歴30年