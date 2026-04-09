先日、高市総理は会見で、緊迫するイラン情勢を受けた原油の供給不安について「年を超えて石油の供給を確保できるめどがついた」と言及。さらに、石油製品に関しても「需要側や販売店の在庫活用、国内外での製造拡大などの対応策を速やかに講じている」と、国民生活に影響が出ないよう安定供給の確保を強調した。

【映像】イラン情勢などから値上げされた商品（詳細）

その一方で、国民民主党の玉木雄一郎代表は、自身のXに「クリーニング店で使われる染み抜き溶剤のメーカーから、原材料の入荷困難により商品が作れないとの声が届いた。不安を煽るつもりはないが、届いていない事実もある」と投稿。

トランプ大統領がイランに対して、ホルムズ海峡の開放を迫る厳しい姿勢を見せる中、高市総理は「経済活動にブレーキをかけるような形での節約を申し上げる用意はない」とし、臨機応変に対応する姿勢を崩していない。

『ABEMA Prime』では、国民生活への影響と節約の必要性について、玉木氏と専門家とともに考えた。

■「流通の目詰まり」と現場から上がる悲鳴

玉木氏は、政府の発表に対して、「正確に言うと、全体の量としては来年1月まで備蓄等で足りるのだろう。しかし、各業者が先を見据えて少しずつ在庫を抱えようとするだけで、足し合わせると大きな変化になってしまう。お米の時と同じで、量はあっても流通で『目詰まり』が起きている。もう少し解像度を上げて丁寧に対応することが必要だ」と語る。

石油化学アドバイザーで、クリークス代表の小川浩之氏は、プラスチック原料となる「ナフサ」の現状について、「6割が輸入で、中東からの供給が途絶したため代替品を探している。メーカーは大元のナフサを原料とする基礎製品の生産をある程度落としている。4月からは医療用や食品包装などを優先し、それ以外のところを少し減らすような動きが出ている。現実的には本当に厳しい状況だ」と解説。

さらに、「今回の値上げはかつてない幅であり、契約済みで価格転嫁できない業者は厳しい。元の状態に戻るには、終結宣言後も1年近くはかかるのではないか」と予測した。

■構造的な転換と「節約モード」への判断

一方で、エネルギー安全保障について、玉木氏は「1970年代のオイルショック時よりも、現在の方が中東依存度が高い。この半世紀、何をやっていたのか。日本が持っている発電能力を最大限発揮できるよう、原発のフル活用も含めた用意をしないといけない」と主張した。

また、今後の対策について、「エネルギー補助金の財源も無限ではない。1カ月で1兆円弱かかる可能性もあり、補正予算を組まなければすぐに枯渇する。アメリカの戦争継続に関する期限などを見極め、長期戦になるのであれば、少しずつ需要を抑える『節約モード』にお願いベースで入っていかなければならない」と指摘した。

玉木氏は情報の伝え方について「電気に関しては、例えば東京ガスなどはLNG（液化天然ガス）をオーストラリアやマレーシアなどから調達しており、中東に頼っていない。中東の影響を受けていない発電体制もある」と述べると同時に、海外で行われている節約策については、「基本的にはIEA（国際エネルギー機関）が出した行動変容を求めて、例えば高速道路の速度を下げるなどの努力を少しずつ積み重ねていくしかないのではないか」と話した。

（『ABEMA Prime』より）