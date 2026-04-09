『SPA！デジタル写真集 伊織もえ「サイケデリック・グラマラス」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

『SPA！デジタル写真集 伊織もえ「サイケデリック・グラマラス」』

『SPA！デジタル写真集 伊織もえ「サイケデリック・グラマラス」』

伊織もえは、2015年からコスプレイヤーとして人気を集め、国内外で活躍。これまでに飾った雑誌の表紙は150冊超えており、『伊織もえの電脳らじお』（interfm）に出演中。最新情報はX（@iorimoe_five）などで発信している。

デジタル写真集では、“トップコスプレイヤーの幻覚ボディ”というテーマの下、撮影が敢行された。表紙ではメッシュ素材のヘッドスカーフをキュートにかぶりながら、メロン柄のビキニ姿を披露。さらにメロンバスト＆モダンガラスの花瓶が並んだ構図で、昭和レトロさを感じさせる。

また白壁の部屋でYシャツの胸ボタンを大胆に開けながら、レンズにほほ笑む姿も。そして、サイケデリックさを感じる音響設備が整った部屋で、すらっとした身長とボディ、クールなスニーカーも印象的に映しながら、撮影テーマを完全に体現している。

『SPA！デジタル写真集 伊織もえ「サイケデリック・グラマラス」』

提供：週刊SPA!編集部 撮影：彦坂栄治 ヘアメイク：中村未幸 スタイリング：SHOCO





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