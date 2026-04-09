健康診断でイエローカードが！「運動不足」と指摘された私、朝30分のウォーキングを続けた結果

新年度になると、何か新しいことを始めたい気分になりますよね。今回は、健康診断がきっかけで一念発起した筆者の友人A子のエピソードをご紹介します。

健康診断の結果で一念発起！

食べることもお酒を飲むことも大好きな私。20代のころはまったく問題なかった会社の健康診断で、初めて“運動不足”を指摘されてしまいました。

さほど悪い結果ではなかったものの、確かに30代に入ってから急に体のあちこちが気になるように。このままではいけないと感じた私は、新年度がスタートする4月から運動を始めることにしたのです。

最初からハードな運動は続かないと思い、ひとまずウォーキングにチャレンジ。歩くだけではありますが、効果が出なければやる意味がないため、効果的な歩き方やペースなどを事前に調べてから始めました。

面倒だったウォーキング、でも……？

朝、出社する前に30分ウォーキング。初めのうちはいつもより早く起きるのが面倒で、すぐ三日坊主になるかもしれないと思っていました。

それでもなんとか歩き続けます。コースはいつも同じで、ちょうど折り返す地点には大きな公園がありました。そこには、私と同じように毎朝歩いたり、走ったりする人の姿が。

毎日顔を合わせていると、お互いを覚えるようになります。次第に、すれ違うときに「おはようございます」とあいさつをし合うようになりました。

こうした出会いもあり、最初は面倒に感じていたウォーキングが少しずつ楽しみに感じるようになっていったのです。