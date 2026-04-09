専門医療の枠を越えて学びが広がる一冊！ 創造と模倣「Creation and Imitation」

記事ポイント 近藤惣一郎医師が2026年4月11日に第19回日本整容脳神経外科学会で教育講演100名超が集まった前回登壇に続く注目の講演疾病治療から美容、予防医療までをつなぐ医療観を発信 近藤惣一郎医師が2026年4月11日に第19回日本整容脳神経外科学会で教育講演100名超が集まった前回登壇に続く注目の講演疾病治療から美容、予防医療までをつなぐ医療観を発信

近藤惣一郎医師が、2026年4月11日に徳島で開催される第19回日本整容脳神経外科学会で教育講演を行います。

前回は100名を超える医療関係者が集まっており、今回も専門領域の枠を超えた医療の考え方に注目が集まります。

創造と模倣「Creation and Imitation」

日時：2026年4月11日(土)会場：あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)講演時間：9：40〜10：25講演会場：第4会場講演テーマ：「疾病治療、整容そして抗加齢、美容、予防医療：医師としての自己の活かし方」講師：近藤惣一郎(SOグレイスクリニック院長)

今回の講演は、病気や外傷を治す疾病治療に加え、整容、抗加齢、美容、予防医療までをひとつの流れとして捉える内容です。

専門分化が進む医療の中で、診療科の区分だけにとらわれず、患者の人生全体を見つめる視点を問いかける講演となっています。

近藤医師は、脳神経外科医として培った知識や技術を土台にしながら、美容医療にも向き合っている点が大きな特徴です。

脳外科と美容外科という異なる領域を、人間そのものへの探求という視点で結び直しているところに独自性があります。

前回登壇から続く反響

2024年に開催された第17回日本整容脳神経外科学会では、近藤惣一郎医師が特別講演を実施します。

当日は脳外科医や形成外科医、医療従事スタッフなど100名を超える医療関係者が集まります。

前回は、脳神経外科の技術と経験を美容医療にどう活かしているかを伝える内容として注目を集めています。

今回はそこからさらに一歩進み、疾病治療、美容、予防を分けずに捉える、より本質的な医療観が語られます。

前回登壇時には、講演後の様子や賞状の写真も公開されています。

継続して学会の場で発信していることからも、近藤医師の視点が医療関係者の関心を集めていることが伝わります。

近藤惣一郎医師の歩み

近藤惣一郎医師は京都大学卒業後、くも膜下出血や脳卒中の外科治療を専門に20年にわたり脳外科医として活動しています。

その後、脳外科医としての経験を活かし、病気ではない患者の身体や顔の悩みに向き合うため美容外科医へ転身しています。

現在はSOグレイスクリニック院長を務めながら、美容医療や抗加齢、予防医療まで視野を広げています。

ひとつの専門に閉じない医師としての姿勢が、今回の講演テーマそのものにつながっています。

講演では、患者のために医師が自らの経験や専門性をどう活かしていくかが語られます。

疾病治療と美容医療を切り分けずに見つめる考え方は、医療の可能性を広げる視点として響く内容です。

専門性を武器にしながらも、その枠に縛られない姿勢が今回の講演の魅力となっています。

医師としての歩みそのものが、これからの医療のあり方を考える手がかりになっています。

前回登壇から続く反響があり、今回の講演はさらに広い医療観へ踏み込む内容となっています。

疾病治療、美容、予防医療をひとつの線でつなぐ視点が、近藤惣一郎医師ならではの価値です。

専門性を超えて患者の人生全体を見る姿勢が、講演テーマに説得力を与えています。

第19回日本整容脳神経外科学会での近藤惣一郎医師の教育講演の紹介でした。

よくある質問

Q. 近藤惣一郎医師の講演はいつ行われますか？

A. 2026年4月11日に開催され、講演時間は9：40〜10：25です。

Q. 今回の講演テーマは何ですか？

A. 講演テーマは「疾病治療、整容そして抗加齢、美容、予防医療：医師としての自己の活かし方」です。

Q. 今回の講演の注目ポイントは何ですか？

A. 疾病治療、美容、予防医療を分けずに捉え、患者の人生全体を見つめる医療観が語られる点です。

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