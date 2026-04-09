買うことで支援につながるチャリティーソープ！ FLOLUX「One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-」
記事ポイントFLOLUX初のチャリティーアイテム「One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-」が4月9日に発売60g、3,740円で全身とデリケートゾーンをやさしく洗えるコールドプロセスソープ1点購入ごとに生理用ナプキン5枚分を提携校へ寄付する支援アクション
FLOLUXから、初のチャリティーアイテム「One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-」が4月9日に発売されます。
石けんとしての使い心地と、学生の学びを支える寄付の仕組みをひとつにした点が大きな魅力です。
日常の買い物がそのまま支援につながる、シンプルで参加しやすい取り組みとして注目を集めます。
FLOLUX「One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-」
発売日：4月9日商品名：One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-内容量：60g価格：3,740円（税込）販売場所：FLOLUXオフィシャルサイト
FLOLUXが展開する「Moon for RED BOX」は、ブランド初のチャリティーアイテムです。
商品1点の購入ごとに、生理用ナプキン5枚分がRED BOX JAPAN提携校へ寄付されます。
毎日のセルフケアを通じて、学生が安心して学べる環境づくりに参加できる設計となっています。
コールドプロセスソープとしての魅力
本商品は、全身用石けんとして使えるクオリティを備えながら、デリケートゾーンのケアにも配慮した成分設計です。
ローズマリー精油とユーカリ葉油を配合し、健やかで清潔な肌環境へ導きます。
オリーブ果実油やツバキ種子油などの天然由来オイルが、必要な潤いを守りながらやさしく洗い上げます。
香りは「Herb Garden」と名付けられ、クリアで爽快感のある印象が広がります。
深い呼吸を誘うようなハーブの香りが、心身をすっきり整えるポイントです。
支援の仕組み
RED BOX JAPANは、教育環境への生理用ナプキン常設化を掲げるです。
ユニ・チャームの「どこでもソフィ」は、生理用品を必要なときに使える環境整備を進めるプロジェクトです。
FLOLUXはこの2者と連携し、商品購入を通じて支援が循環する仕組みを形にしています。
買うという日常的な行動が、学びの場の安心につながる点に独自性があります。
4月9日から22日までは、代官山 蔦屋書店で期間限定ポップアップも開催されます。
「Moon for RED BOX」は、やさしい使い心地と支援の仕組みをひとつにしたアイテムです。
セルフケアの時間に、社会とのつながりを自然に組み込める点が大きな魅力となっています。
学生の安心を支えるアクションが、毎日の買い物から広がっていきます。
FLOLUX「One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-」FLOLUX「Moon for RED BOX」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-」はいつ発売されますか？
A. 4月9日よりFLOLUXオフィシャルサイトで販売されます。
Q. 価格と内容量はいくらですか？
A. 内容量は60gで、価格は3,740円（税込）です。
Q. 購入するとどのような支援につながりますか？
A. 商品1点の購入ごとに、生理用ナプキン5枚分がRED BOX JAPAN提携校へ寄付されます。
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