味わいの奥行きが広がる本格イタリアンの新提案！ マンチーニ「パスタセット」

記事ポイント マンチーニの個性を生かす第4回レシピコンテストを4月1日から5月31日まで開催最優秀賞と優秀賞の入賞者をイタリア・マルケ州のマンチーニ社へ招待小麦栽培から製粉、加工まで自社で手がけるプレミアムパスタの魅力を競う内容 マンチーニの個性を生かす第4回レシピコンテストを4月1日から5月31日まで開催最優秀賞と優秀賞の入賞者をイタリア・マルケ州のマンチーニ社へ招待小麦栽培から製粉、加工まで自社で手がけるプレミアムパスタの魅力を競う内容

モンテ物産が、プレミアムパスタ“マンチーニ”の魅力を発信する第4回レシピコンテストを開催しています。

テーマは「マンチーニでなければ表現できない一皿」で、畑から生まれる味わいをどう一皿に落とし込むかが見どころです。

マンチーニ「パスタセット」

レシピ募集期間：2026年4月1日(水)〜5月31日(日)一次審査結果発表：2026年7月30日(木)最終審査会・結果発表：2026年9月7日(月)応募対象：マンチーニ社のパスタを通常提供している店舗のシェフ賞：最優秀賞・優秀賞 各1名予定、マルケ州マンチーニ社訪問ツアーご招待

マンチーニ社は、マルケ州産小麦を使い、栽培から製粉、加工までを自社で一貫して手がける稀有なパスタメーカーです。

豊かな小麦の香りや味わい、独自のテクスチャーが大きな魅力となっています。

今回のコンテストは、その個性を体感している料理人がオリジナルレシピを通して“マンチーニ”の魅力を広く共有する企画です。

今年は昨年に続き、最優秀賞と優秀賞の受賞者をイタリア・マルケ州へ招待する特別プログラムも用意されています。

現地では畑と工場の両方を訪れ、プレミアムパスタが生まれる環境を体感できます。

審査のポイントと応募概要

応募は二次元コードまたは応募フォームから受け付けています。

レシピはマンチーニ社のパスタを使用し、テーマに沿った内容で応募できます。

1名につきロングパスタ、ショートパスタ各1レシピまで応募可能です。

評価は、マンチーニのパスタを活かせているか、パスタとソースの組み合わせ、店舗で提供可能かといった観点で行われます。

一次審査は書類審査で、最終審査会では一次審査通過者が30分以内で調理し、1人前×3皿を提出します。

案内状では、コンテストの概要や応募条件を確認できます。

最終審査会の会場はモンテ物産本社テストキッチンです。

審査員長はメログラーノ 後藤シェフが務めます。

審査員にはアニコ 井関シェフ、チェンチ 坂本シェフが参加します。

最終審査会には特別審査員としてリストランテ濱崎 濱崎シェフも参加します。

特別ゲストとして、マンチーニ社代表 マッシモ・マンチーニ氏、ジャーナリスト 池田匡克氏も登場します。

試作と最終審査会に使用する食材は参加者負担ですが、最終審査会で使うマンチーニのパスタと往復交通費はモンテ物産が負担します。

コンテストそのものだけでなく、現地訪問までつながる特別感のある内容になっています。

マンチーニならではの小麦の香りや食感を一皿で表現する挑戦ができます。

料理人にとっては、素材の個性と向き合う貴重な発表の場となります。

受賞後には生産現場まで体感できるため、パスタへの理解をさらに深められます。

第4回マンチーニパスタコンテストの紹介でした。

よくある質問

Q. 第4回マンチーニパスタコンテストの応募期間はいつですか？

A. レシピ募集期間は2026年4月1日(水)から5月31日(日)までです。

Q. 受賞するとどんな特典がありますか？

A. 最優秀賞と優秀賞の各1名は、イタリア・マルケ州のマンチーニ社訪問ツアーに招待され、マンチーニ社より表彰状が授与されます。

Q. どんな人が応募できますか？

A. マンチーニ社のパスタを通常提供している店舗のシェフが応募できます。

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