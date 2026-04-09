仕事時間を快適に整える高機能シャツ！ IFMC.加工「SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ」

記事ポイント SWANの血行促進ノンアイロンドレスシャツが2026年4月2日に発売IFMC.加工とニット素材で仕事中の快適さと動きやすさを両立税込5,830円で通勤からオフィスまで着るセルフメンテナンスを実現 SWANの血行促進ノンアイロンドレスシャツが2026年4月2日に発売IFMC.加工とニット素材で仕事中の快適さと動きやすさを両立税込5,830円で通勤からオフィスまで着るセルフメンテナンスを実現

山喜から、IFMC.加工を施した「SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ」が登場しています。

着るだけで血行促進効果が期待できる一着として、長時間のデスクワークを支える新しいビジネスウェアになっています。

IFMC.加工「SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ」

商品名：SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツブランド：SWAN価格：5,830円（税込）販売開始日：2026年4月2日サイズ展開：S、M、L、LL、3L販売チャネル：SHIRT HOUSE（一部店舗を除く）、山喜公式オンラインショップ

「SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ」は、通勤やオフィスでの着用時間をそのままセルフメンテナンスの時間に変えるビジネスウェアです。

肩こりや疲労感の要因のひとつとされる血行不良に着目し、仕事中に取り入れやすいドレスシャツという形で提案されています。

加工に使われているIFMC.は、テイコク製薬社が温泉療法に着眼して開発した集積機能性ミネラル結晶体です。

ナノメーターレベルの微小なミネラル結晶体をドレスシャツに加工することで、着用時の血行促進効果が期待できます。

素材にはストレッチ機能のあるニット素材を採用しています。

オフィスワーク中も動きやすく、ノンアイロン仕様でお手入れがしやすい点も魅力です。

毎日着るワイシャツに機能性を加えることで、仕事の時間そのものを身体を整える時間として活用できます。

通勤からデスクワークまで自然に取り入れやすく、忙しいビジネスパーソンのパフォーマンス維持を支える一着となっています。

仕事中に血行促進ケアを取り入れられる点が大きな魅力です。

ストレッチ性とノンアイロン仕様によって、着心地と扱いやすさも両立しています。

通勤からオフィスまで日常の時間を有効に使えるビジネスウェアです。

SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツの紹介でした。

よくある質問

Q. SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツの価格はいくらですか？

A. SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツの価格は5,830円（税込）です。

Q. SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツはいつから販売されていますか？

A. SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツは2026年4月2日から販売されています。

Q. SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツの特徴は何ですか？

A. IFMC.加工による血行促進効果が期待できることに加え、ストレッチ性のあるニット素材とノンアイロン仕様を備えている点が特徴です。

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