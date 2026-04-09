スタジオには気象予報士の平島さんです。

きょうは午前中は晴れ間もありましたね。



その時間を狙って、田園風景の中で静かにたたずむ一本の桜を撮影してきました。



こちらは南砺市中尾、山田川のほとりに自生する、一本の巨大なエドヒガンザクラです。

南砺市に春の訪れを告げるこのサクラは「向野の桜」として広く知られ、樹齢は100年を超えるといわれています。

かつてこの一帯には数本のエドヒガンザクラが自生していましたが、戦後の混乱期に薪として多くが伐採されました。

その中で唯一残ったのが、この一本です。

ドローンで空から見ると、その凛とした姿がいっそう際立ちます。





川の土手にしっかりと根を張り、四方に大きく枝を広げて咲く姿は、力強さと優美さをあわせ持っていますね。背景に見えるのは、残雪を抱いた袴腰山です。白い雪、青い空、そして淡い桜色。三つの色が織りなす風景は、日本の原風景ともいえる美しさですね。きょうの県内は高気圧に覆われて広く晴れました。日中の最高気温は富山市で23.1度と、5月中旬並みまで上がりました。午後からは次第に雲が多くなりましたが、武道さん、こちらの映像をよく見てください。太陽の周りに光の輪が見えませんか？これは「ハロ」や「日暈」と呼ばれる現象です。空の高いところにある氷の粒でできた薄い雲が太陽の光を屈折させることで現れます。実はこのハロ。天気が下り坂に向かうサインなんです。あすは雨の一日となりそうですね。そして、風にも注意が必要です。あすの予想天気図です。低気圧が日本海を進み、そこから伸びる前線が北陸地方を通過する見込みです。この影響で、あすの県内は広い範囲で雨となりそうです。また、この低気圧に向かって風が強まります。県内では先週4日の土曜日にも各地で強風による被害が出ました。現在も、家屋の屋根の補修や、ビニールハウスの復旧作業が続いているところもあるので、注意が必要ですね。突風が吹くおそれもあります。無理をせず、安全を最優先にしてください。