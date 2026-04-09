富山市水橋地区の7つの小中学校を統合した義務教育学校「水橋学園」の開校式がきょう行われました。



「水橋学園」は富山市で初めての義務教育学校で、5つの小学校と2つの中学校を統合して開校しました。校舎は水橋高校の跡地に整備されました。きょうの開校式では、藤井市長が「新しい仲間との友情の輪を広げ、様々な活動に一生懸命励んでほしい」と呼びかけました。



そして、児童生徒を代表して中学3年生にあたる9年生の設楽歩蒔さんと八木悠貴さんが学校生活への意気込みを述べました。





9年生 設楽歩蒔さん「それぞれの出身校の良さを持ち寄り、仲良く心をひとつにして新しい一歩を踏み出します」9年生 八木悠貴さん「共に学び合い、助け合いながら自分自身の可能性を大きく広げていきたいと思います」また、ミュージシャンの高原兄さんが作詞・作曲した新しい校歌を全員で合唱しました。5年生「たくさん友達をつくって、学校生活をより豊かにしたいと思いました」5年生「教室がいつもよりきれいで広いから、一緒にみんなで学習を楽しめそうだなと思ってます」子どもたちは新たな学校生活を楽しみにしていました。