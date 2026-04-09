きょうは朝から気温が高く午前中は花見日和となりました。

朝日町ではサクラやチューリップが織りなす「春の四重奏」を見ようと多くの人が訪れていました。



「鮮やかなチューリップに菜の花、その後ろには満開のサクラ並木と雪化粧をまとった雄大な山々。朝日町には絶景が広がっています」



朝日町の舟川べりは雪が残る北アルプスを背景にサクラと菜の花、チューリップを一度に楽しめる「春の四重奏」で知られています。





チューリップは、23品種のうち10品種が咲き始め、舟川べりの景色に彩りを添えています。ことしは、菜の花の咲き始めが例年より遅く見頃まではもう少し時間がかかりそうですが訪れた人たちは写真を撮るなどして楽しんでいました。「舟川べりはご覧のように満開の桜並木、およそ1.2キロにおよぶ出口が見えないほどのサクラのトンネルとなっています」川の両岸には、70年近く前に地元の人たちが植えた、およそ280本のソメイヨシノが満開を迎えています。Qどうですか景色「すごくきれいです、めっちゃきれいです」Q写真撮りました？ちょっと見せてもらってもいいですか？「おおいいですいいです。チューリップとサクラと一緒に撮れるから」Qすっごい素敵に撮れてますね。「すごいです」Qいい思い出になりましたか「うん、いいです」「初めて来たんですけどとてもきれいで感動しています」Q写真撮りました「撮りました。いっぱい撮りました」花見といえばグルメも欠かせません。「見て！おいしい草の香り、春の香りがします」Q何を召し上がっているんですか？「草だんごですね。ちょうど入ってきたところにおばちゃんたちが手作りの」「サクラを見ながら一言どうぞ」「もう胸いっぱい。腹いっぱい」訪れた人たちはそれぞれの楽しみ方で春を満喫していました。朝日町の「春の四重奏」の駐車場は事前予約制となっていて、町の観光協会のホームページで受け付けています。