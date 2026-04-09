事故が度々起きているにもかかわらず、スマートフォンを使用しながらの運転があとを絶ちません。そこで今回の#みんなのギモンでは、「“ながらスマホ”絶対ダメな理由は？」をテーマに解説します。

■6人死亡事故…運転手「スマホ見ていた」

新たに、運転中のスマホ使用に関する供述が明らかになりました。

先月20日、三重県の新名神高速道路のトンネルで大型トラックが乗用車に追突するなどして、子ども3人を含む男女6人が死亡した事故で9日、大型トラックの運転手、水谷水都代容疑者が過失運転致死の罪で起訴されました。

調べに対して、「スマートフォンを見ていた」と供述していることがわかっています。

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また、「ブレーキを踏んだものの間に合わなかった」という趣旨の供述もしていたことから、警察は、スマホを見ていたことが事故につながったとみてくわしく調べています。

「ながらスマホ」による事故は度々起きているにもかかわらず、あとを絶たない状況があります。

警察庁によると去年、「ながらスマホ」携帯電話やスマホなどを「保持」つまり手に持って通話や使用するなどして交通違反の取り締まりの対象となった数は、全国でおよそ18万2000件にも上ります。

2024年のデータでは「駐車違反」よりも多かったということです。

また、いわゆる「ながらスマホ」によって死亡・重傷にいたった事故は「148件」で過去10年で最多となりました。

警察庁によると、「ながらスマホ」による事故が死亡につながる割合は、使用していないケースに比べておよそ3.4倍にもなるということです。

■法律違反「画面を注視」2秒間の危険性

自動車運転中の「ながらスマホ」は道路交通法違反です。

停車している時をのぞいて、つまり、車が動いている時にスマホなどを「手に持って通話」することは明確に禁じられています。

また、スマホなどを持って運転中に操作するなど「画面を注視する」こともダメです。さらにホルダーにスマホを差してあったとしても、画面を注視することは、禁じられています。

最近は、スマホをナビとして使う人もいるなか、どこからが「注視」になるのでしょうか。警察庁に聞いてみました。

何秒見たら注視になるといった具体的な規定はないということです。そのため、違反に当たるかどうかはその時々の状況に応じた判断になるそうです。

注視の危険性については、JAFが教習所を使って検証した実験があります。

スマホを持たず通常の運転をしている男性は、突然出てきたボールに反応し、止まることができました。一方、スマホを手に持ちメールを打つため画面を注視している男性は、突然出てきたボールに気づかず衝突してしまいました。

あくまで実験ですが、メールに集中してしまい赤信号にも気づかないという場面もありました。

画面の注視について「2秒間」の危険性は知っておいてほしいです。

警察庁によると、これまでの複数の研究や報告で、ドライバーがスマホなどの画像を2秒以上見ると「危険を感じる」という点では一致しているというのです。

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わずか2秒で時速40キロの車は約22メートル、時速60キロの車は約33メートルも進んでしまいます。ブレーキを踏んでから車が止まるまでには、また時間がかかります。車の重量によっては、軽い車よりも止まるのに時間がかかることもあります。

どうしてもスマホで通話したり、メールを打ったりする必要がある場合は、必ず安全な場所に停車してからにする必要があります。

■自転車でも違反 「即検挙」も

この4月から自転車の交通違反についても、いわゆる「青切符」の制度が始まりました。自転車の「ながらスマホ」も当然、違反です。

制度がはじまって1週間あまりで、長野県内では20代から60代の男女11人に「青切符」が交付されました。そして、その11人全員が「ながら運転」での検挙でした。

自転車の運転中の「ながらスマホ」も道交法で禁止されています。

手に持って通話したりした場合には、非常に危険なため「即検挙」となる場合があり、「青切符」が交付されると自転車の反則金としては最高額の「1万2000円」が科せられることになります。

ほんの一瞬ならという甘い気持ちが重大事故につながる「ながらスマホ」です。車でも自転車でも歩行中でも危険ですので、絶対にやめましょう。

（4月9日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

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