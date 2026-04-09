【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】米国とイランが２週間の停戦で合意した中東情勢を巡り、イスラエル軍は８日、レバノンの親イラン勢力ヒズボラに大規模な攻撃を仕掛けた。

イランは合意違反と批判し、ホルムズ海峡の「再封鎖」を表明した。米国はレバノンは合意の対象外と反論しており、１１日に始まる戦闘終結を目指す協議を前に、主張の溝が浮き彫りになっている。

トランプ米大統領は７日、ホルムズ海峡の開放を条件に攻撃停止を表明し、イランが応じて成立した。イスラエル軍はその後もヒズボラへの「過去最大」の空爆に踏み切り、レバノン保健当局によると、少なくとも２０３人が死亡した。

これを受け、ヒズボラと連携するイランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は８日、戦闘を停止しなければイスラエルを攻撃すると警告。革命防衛隊に近いファルス通信は８日、海峡は完全封鎖され、タンカーは引き返すことを余儀なくされると報じた。米国のキャロライン・レビット大統領報道官は８日の記者会見で「レバノンは停戦合意の一部ではない。全ての当事国に伝えられている」と反論した。

ただ、両国による初協議の中止は伝えられていない。レビット氏は会見で、パキスタンの首都イスラマバードで現地時間１１日に開催されると正式発表した。パキスタンは当初、１０日と説明していた。米交渉団はバンス副大統領が率い、スティーブン・ウィトコフ中東担当特使らが参加する。

一方で、トランプ氏は８日、米ＡＢＣニュースに対し、ホルムズ海峡を通過する船舶の通航料徴収を米国とイランの「共同事業」とする案を検討中と明らかにした。レビット氏によると、共同事業案は「大統領の提案」で、米イラン間で協議されるという。

トランプ氏はＳＮＳへの投稿で、米軍の全ての艦艇や航空機は「真の合意が完全に履行されるまで」の間、イランと周辺の地域にとどまると主張した。海峡の完全開放などが実現しない場合は、「より大きく、強く」攻撃すると威嚇した。

「イランに軍事兵器を供給する国」から米国への輸入品に５０％の追加関税を課すことも表明した。停戦期間中の軍備増強を阻止する狙いとみられる。