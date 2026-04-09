要注意！犬にNGな食器の特徴

プラスチックの食器

プラスチック製の食器は安価ですし、軽くて扱いやすいため手を伸ばしがちですが、実は避けるべき食器の1つです。プラスチックは素材が柔らかく傷がつきやすいので、繰り返し使っていると傷がついた隙間に細菌が発生しやすくなるからです。

またあまり知られていませんが、プラスチックは接触性アレルギーの発症因子にもなります。口周りが赤くなったり痒がっているような様子が見られた場合には、すぐに使用を中止しましょう。

軽すぎる食器

プラスチックやシリコンのお皿は軽いことが利点ですが、その軽さは欠点でもあります。食器があまりに軽すぎると、犬が夢中になって食べているうちに食器が動いてしまったりひっくり返ってしまったりして、犬にとっては食べづらくストレスがかかります。

おでかけ時の持ち運び用としては良いですが、日常使いにはおすすめできません。

割れやすい食器

ガラスや陶器の食器はおしゃれですが、割れやすいため犬にとってはリスキーです。食事中に何かのはずみで食器が割れてしまった場合でも、犬はすぐに食べるのをやめることはしません。

破片を誤飲してしまって怪我をする可能性があるため、食器の耐衝撃性を確かめることはとても大切です。

深すぎるお皿

深いお皿はたくさんのフードが入って便利ですが犬にとっては食べづらいため、愛犬のマズルの長さと相談して深さを選ぶべきです。あまりに深すぎると体勢も不自然になるため、誤嚥（ごえん）を誘発したり、身体への負担が大きくなったりする場合もあります。

おすすめのお皿

おすすめはステンレスのお皿

素材の面で考えると、基本的にはステンレス製の食器が犬には適していると言えます。ステンレスは丈夫で長持ちするうえ、洗いやすく衛生面でも優れています。また軽さもプラスチックやシリコンには劣りますが、重いというほどではないでしょう。

もしくは陶器でも衝撃に強く割れにくいものを選べば、同様に種々のリスクを低減することができます。食器選びはデザインに左右されてしまいがちですが、素材選びはまず優先すべきポイントです。

早食いの子には早食い防止皿

とにかくガツガツと早食いしてしまうという子の場合には、お皿の中にあえて凹凸を作って食べにくくした早食い防止皿がおすすめです。いろいろなタイプが市販されているので試してみてはいかがでしょうか。

耳長の子には楕円形のお皿

垂れ耳で耳が長い犬種の子の悩みといえば、お皿の中に耳が入って汚れてしまうこと。耳をまとめるバンダナをつけるという方法もありますが嫌がってしまうという子の場合、耳が入らないように楕円形に設計された食器があります。

短頭種の子には浅いお皿

深すぎる食器が不適切なのは上述の通りですが、特にマズルの短い短頭種の子の場合はリスクが高まります。短頭種の子には浅いお皿を用意してあげるよう心がけましょう。

まとめ

犬に合った食器を選ぶことは健康面でもとても大切です。毎日使うものだからこそ、良いものを選んであげたいですね。

(獣医師監修：寺脇寛子)