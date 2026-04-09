三重県の新名神高速で3月、6人が死亡した事故。大型トラック運転手の女が、過失運転致死の罪で起訴されました。女は“ながらスマホ”だったとみられます。

【写真を見る】新名神高速6人死亡事故 トラック運転手の女 ｢過失運転致死罪｣で起訴 “ながらスマホ”で制限速度を約30kmオーバー 危険性も実証されているのになぜ？

3連休の初日に大型トラックを運転していた女が引き起こした、痛ましい事故。事故直前の状況が明らかに…。

（大型トラック運転手の女）

「スマートフォンを見ていた」



この事故は先月20日午前2時20分ごろ、三重県亀山市にある新名神高速下り線の野登トンネルで起きました。

当時、現場付近は工事の影響で渋滞していて、大型トラックは、一家5人で観光に向かっていた、静岡県の松本幸司さんの車に追突。松本さんの車はさらに、兵庫県に帰省途中だった髙峰啓三さんの車に衝突し、あわせて6人が死亡しました。

女を起訴…スマホに脇見 時速約82kmで走行

検察は9日、大型トラックを運転していた水谷水都代被告54歳を、過失運転致死の罪で起訴しました。



起訴状などによりますと、水谷被告はスマートフォンの画面に脇見をし、工事の影響で最高時速が50キロに規制されているところ、時速約82キロで走行。渋滞で停まっていた松本さんの車を約9.4メートル手前で見つけ、急ブレーキをかけたものの間に合わず衝突したということです。

また、水谷被告が勤務する運送会社についても、警察の捜査が続いていて、労働基準監督署が立ち入り調査するなど、ドライバーが過重労働になっていなかったかも調べています。

“ながらスマホ”の危険性 実験すると…

“ながらスマホ”はどれほど危険なのか。JAFが検証した実験映像があります。



メールをしながらの運転では、左側から飛び出してきたボールに気づかず衝突。メールに集中してしまい、ボールの飛び出しに全く気づけていません。

赤信号にも気づかず、信号無視で通過してしまいました。また、スマホゲームをしながらの運転では、スマホ操作に意識がとられハンドル操作が不安定に。対向車線にはみ出しています。



（愛知工科大学･小塚一宏名誉教授）

｢メールやゲームなどの"ながらスマホ"の視線は、スマホ画面と前方の往復運動になる。運転に対して注意力が欠ける｣

“ながらスマホ”で息子を亡くした遺族「がくぜんと…」

（則竹崇智さん）

｢報道で"ながらスマホ"だったというのを聞いて、本当にがくぜんとしました｣



愛知県一宮市の則竹崇智さん55歳。2016年10月、当時、小学4年生だった息子の敬太さんを下校中の事故で亡くしました。敬太さんをはねたのは、｢ながらスマホ｣のトラック。運転手はスマートフォンでゲームをしていました。

（則竹崇智さん･2017年の決起大会での挨拶）

｢加害者にも被害者にもならない。防げる事故は防ぐ。ほんの数秒の油断で、こういうことが起きてしまう｣



「ながらスマホ」の危険性を訴え続けてきた則竹さん。



（則竹崇智さん）

｢（ながらスマホの事故を）どう自分事として捉えるかどうか。そこができない人が非常に最近増えてきているように感じてなりません｣

息子を亡くしてまもなく10年。則竹さんは…



（則竹崇智さん）

｢なぜ、"ながらスマホ"運転が危険なのか、訴え続けていく。これが唯一、敬太に対する供養だと思っているし、"ながらスマホ"運転の事故をできるかぎりゼロに近づけていきたい｣



こうした中、事件とは関係のない運送会社での研修を聞いてみると…

スマホを「トラックに持ち込むな」とは言えず…

愛知県大府市の運送会社では、2か月に1回、必ず安全運転のための研修を開いています。



（ナルキュウ中部･倉本健一さん）

｢プロとしてルールをしっかり守ること。本当に安全だと思う、正しいと思う運転をいかにできるかがプロと素人の違いだよと話します｣



ただ、業務連絡にも使うスマートフォンを｢トラック内に持ち込むな｣とは言えません。



（ナルキュウ中部･倉本健一さん）

「ナビとして使ったりですね、渋滞の情報だとかグーグルマップでとれるので…。『通話はするなよ、触るなよ』という話はよくしますが、なかなか難しいところではある」

自動ブレーキは「あくまでも補助的な役割」

“ながらスマホ”は絶対にダメ。自動ブレーキやドライバーの目線を感知するシステムもありますが、講師歴20年以上の倉本さんは｢あくまでも補助的な役割｣だと訴えます。



（ナルキュウ中部･倉本健一さん）

「前を見ていなくても止まれるというのは大きな勘違い。そんなことは一切ない。実際には100キロで走っていたら、（減速して）40～50キロくらいで衝突して、半分くらいに抑えられたら被害は軽減されるという装置」



事故を防ぐには、ハンドルを握るドライバーの安全への意識が何よりも大切なのです。