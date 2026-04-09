【W杯回顧録】第12回大会（1982年）｜“黄金のカルテット”完成のブラジルを下した衝撃。パオロ・ロッシ覚醒でイタリアが３度目の優勝
北中米ワールドカップが６月11日に開幕を迎える。４年に一度、これまでも世界中のサッカーファンを魅了してきた祭典は、常に時代を映す鏡だった。本稿では順位や記録の先にある物語に光を当て、その大会を彩ったスター、名勝負、そして時代背景などをひも解いていく。今回は1982年の第12回大会だ。
――◆――◆――
●第12回大会（1982年）／スペイン開催
優勝：イタリア
準優勝：西ドイツ
【得点王】パオロ・ロッシ（イタリア）：６得点
MF絢爛の時代を迎えていた。
ブラジルは、国内でプレーするジーコ、ソクラテス、トニーニョ・セレゾに、セリエＡでローマを牽引するファルカンを加えて黄金のカルテットが完成した。フランスは前回大会を経験したミッシェル・プラティニが、アラン・ジレス、ジャン・ティガナ、それにレフティのベルナール・ジャンジニらと協奏した。
一方、西ドイツは、２年前の欧州選手権制覇を20歳で牽引したベルント・シュスターと折り合いがつかずドリームチームが実現しなかったが、前回優勝のアルゼンチンは４年前の主力組に、21歳になったディエゴ・マラドーナや79年ワールドユース選手権得点王（Jリーグの初代得点王でもある）のラモン・ディアスを加えていた。
ブラジルの創造性は群を抜いていた。MFの黄金のカルテット以外も、左SBのジュニオールはインサイドに入りゲームメイクもする現代の役割をすでに実現していたし、右のレアンドロも質の高い攻撃力を誇り、前線にはパワフルで自在な左足を持つエデルがいた。
弱点があるとすれば最前線と最後尾で、FWはカレッカが直前に故障をして戦線を離れ、GKバウジール・ぺレスは最初のソ連戦でアンドリー・バルの正面へのシュートをこぼして失点してしまい、不安定なプレーが続いた。
初戦で先制を許したブラジルだが、その後は圧倒的にゲームを支配し、ソクラテスの豪快なゴールで追いつく。さらにはパウロ・イシドロの横パスをフリーのファルカンが悠然とスルーし、走り込んだエデルが最初のタッチで浮かせて強烈なボレー。芸術的な展開で逆転した。続くスコットランド戦も先制されたが、ジーコ、オスカー、エデル、ファルカンがゴールラッシュをかけて快勝。ニュージーランドもまったく寄せつけず、３連勝で２次リーグへ進んだ。
スペイン大会からは出場枠が８つ増えて24チームが参加し、６つのグループに分かれた１次リーグの後は、３か国ずつが４組に分かれる２次リーグへと進むことになり、12年ぶりに準決勝が復活した。
敵なしの強さが際立つブラジルとは対照的に、２次リーグでブラジルと同居するふたつの優勝経験国は序盤苦戦を強いられた。前回覇者のアルゼンチンは大会の開幕戦に登場し、２年前の欧州選手権で準優勝のベルギーに白星を献上。グループ２位に止まった。
イタリアの低迷ぶりは、さらに酷かった。大会前からスキャンダルを報じ続けるメディアと反目するなど逆風に晒され３戦連続して引き分け。エンツォ・ベアルゾット監督は、前回大会後に八百長関与疑惑で出場停止処分を受け、この大会直前に解かれたパオロ・ロッシを信じて使い続けたが、復活の兆候は見られなかった。結局３引き分けのイタリアは、カメルーンと勝点、得失点差ともに並び、ゴール数ひとつの差で辛くも２次リーグへ進んでいた。
ブラジル、アルゼンチン、イタリア…、この３か国が集まった２次リーグで最初に脱落したのはアルゼンチンだった。初戦でイタリアに１−２で屈し、続くブラジル戦ではマラドーナが再三のファウルが見逃され、マークするバチスタの腹に蹴りを入れてしまい退場。１−３で完敗だった。
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●第12回大会（1982年）／スペイン開催
優勝：イタリア
準優勝：西ドイツ
【得点王】パオロ・ロッシ（イタリア）：６得点
ブラジルは、国内でプレーするジーコ、ソクラテス、トニーニョ・セレゾに、セリエＡでローマを牽引するファルカンを加えて黄金のカルテットが完成した。フランスは前回大会を経験したミッシェル・プラティニが、アラン・ジレス、ジャン・ティガナ、それにレフティのベルナール・ジャンジニらと協奏した。
一方、西ドイツは、２年前の欧州選手権制覇を20歳で牽引したベルント・シュスターと折り合いがつかずドリームチームが実現しなかったが、前回優勝のアルゼンチンは４年前の主力組に、21歳になったディエゴ・マラドーナや79年ワールドユース選手権得点王（Jリーグの初代得点王でもある）のラモン・ディアスを加えていた。
ブラジルの創造性は群を抜いていた。MFの黄金のカルテット以外も、左SBのジュニオールはインサイドに入りゲームメイクもする現代の役割をすでに実現していたし、右のレアンドロも質の高い攻撃力を誇り、前線にはパワフルで自在な左足を持つエデルがいた。
弱点があるとすれば最前線と最後尾で、FWはカレッカが直前に故障をして戦線を離れ、GKバウジール・ぺレスは最初のソ連戦でアンドリー・バルの正面へのシュートをこぼして失点してしまい、不安定なプレーが続いた。
初戦で先制を許したブラジルだが、その後は圧倒的にゲームを支配し、ソクラテスの豪快なゴールで追いつく。さらにはパウロ・イシドロの横パスをフリーのファルカンが悠然とスルーし、走り込んだエデルが最初のタッチで浮かせて強烈なボレー。芸術的な展開で逆転した。続くスコットランド戦も先制されたが、ジーコ、オスカー、エデル、ファルカンがゴールラッシュをかけて快勝。ニュージーランドもまったく寄せつけず、３連勝で２次リーグへ進んだ。
スペイン大会からは出場枠が８つ増えて24チームが参加し、６つのグループに分かれた１次リーグの後は、３か国ずつが４組に分かれる２次リーグへと進むことになり、12年ぶりに準決勝が復活した。
敵なしの強さが際立つブラジルとは対照的に、２次リーグでブラジルと同居するふたつの優勝経験国は序盤苦戦を強いられた。前回覇者のアルゼンチンは大会の開幕戦に登場し、２年前の欧州選手権で準優勝のベルギーに白星を献上。グループ２位に止まった。
イタリアの低迷ぶりは、さらに酷かった。大会前からスキャンダルを報じ続けるメディアと反目するなど逆風に晒され３戦連続して引き分け。エンツォ・ベアルゾット監督は、前回大会後に八百長関与疑惑で出場停止処分を受け、この大会直前に解かれたパオロ・ロッシを信じて使い続けたが、復活の兆候は見られなかった。結局３引き分けのイタリアは、カメルーンと勝点、得失点差ともに並び、ゴール数ひとつの差で辛くも２次リーグへ進んでいた。
ブラジル、アルゼンチン、イタリア…、この３か国が集まった２次リーグで最初に脱落したのはアルゼンチンだった。初戦でイタリアに１−２で屈し、続くブラジル戦ではマラドーナが再三のファウルが見逃され、マークするバチスタの腹に蹴りを入れてしまい退場。１−３で完敗だった。