「完全に崩壊している」パリSGに“惨敗”のリバプール、英雄ジェラードが守備陣を批判「４人で囲んでいたのに…」【CL準々決勝】

「完全に崩壊している」パリSGに“惨敗”のリバプール、英雄ジェラードが守備陣を批判「４人で囲んでいたのに…」【CL準々決勝】