大友花恋、膝上丈×タイツで美脚際立つ「大人っぽくて素敵」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】女優の大友花恋が4月8日、自身のInstagramを更新。セットアップの衣装ショットを公開した。
【写真】26歳元Seventeenモデル「大人っぽくて素敵」タイツコーデで際立つ美脚
大友は、グレー系チェックのジャケットやホワイトデニムのセットアップなどのコーディネートを複数枚投稿。ベージュのジャケットとキュロットスカートのセットアップにグレーのタイツを合わせたコーディネートの屋外でのショットで、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「天使級の可愛さ」「どんな服も着こなしててさすが」「大人っぽくて素敵」「似合う」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳元Seventeenモデル「大人っぽくて素敵」タイツコーデで際立つ美脚
◆大友花恋、美脚際立つキュロット×グレータイツ姿公開
大友は、グレー系チェックのジャケットやホワイトデニムのセットアップなどのコーディネートを複数枚投稿。ベージュのジャケットとキュロットスカートのセットアップにグレーのタイツを合わせたコーディネートの屋外でのショットで、スラリとした美しい脚を見せている。
◆大友花恋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「天使級の可愛さ」「どんな服も着こなしててさすが」「大人っぽくて素敵」「似合う」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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