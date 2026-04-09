「今日好き」出演美女、“ちょいイメチェン”した新ヘアスタイル＆カラー披露「雰囲気変わる」「ビジュ最強」
【モデルプレス＝2026/04/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が4月8日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」出身17歳美女「ビジュ最強」新ヘアスタイルで雰囲気ガラリ
谷村は「ちょいイメチェン」「髪色赤系にしてレイヤーざくざくにしてもらたあ！プルエクは40本くらいつけてる」とつづり、ヘアチェンジしたことを報告。それまでウエーブがかかったダークトーンのロングヘアだったが、大胆にレイヤーが入り、赤みがかったヘアカラーのスタイルに変わっている。また、プルエクステ（※人毛を100％使用したエクステの一種）を使用して、髪の毛全体のボリュームをアップさせたことも明かしている。
この投稿に「似合ってる」「ビジュ最強」「レイヤーカット素敵」「いつ見ても可愛い」「雰囲気変わる」などと反響が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。谷村は「チェンマイ編」にて倉澤俊とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身17歳美女「ビジュ最強」新ヘアスタイルで雰囲気ガラリ
◆谷村優真、レイヤーカット＆赤系ヘアカラー姿披露
谷村は「ちょいイメチェン」「髪色赤系にしてレイヤーざくざくにしてもらたあ！プルエクは40本くらいつけてる」とつづり、ヘアチェンジしたことを報告。それまでウエーブがかかったダークトーンのロングヘアだったが、大胆にレイヤーが入り、赤みがかったヘアカラーのスタイルに変わっている。また、プルエクステ（※人毛を100％使用したエクステの一種）を使用して、髪の毛全体のボリュームをアップさせたことも明かしている。
◆谷村優真の投稿に反響
この投稿に「似合ってる」「ビジュ最強」「レイヤーカット素敵」「いつ見ても可愛い」「雰囲気変わる」などと反響が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。谷村は「チェンマイ編」にて倉澤俊とカップル成立した。（modelpress編集部）
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