神部美咲、ヘアカット報告 肩出しコーデに「大人っぽくて素敵」「鎖骨が綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの神部美咲が4月8日、自身のInstagramを更新。オフショルダー衣装のヘアチェンジショットを公開した。
【写真】31歳美人タレント「鎖骨が綺麗すぎる」色気マシマシ肩出しコーデ
神部は「髪切った いつもと違うスタイリングした日の（カメラの絵文字）」とコメント。肩につく長さのヘアを外ハネにスタイリングした髪型で、ピタッとしたシルエットの黒いオフショルダートップスを着用し、美しいデコルテと肩のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「鎖骨が綺麗すぎる」「髪型似合ってる」「大人っぽくて素敵」「セクシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳美人タレント「鎖骨が綺麗すぎる」色気マシマシ肩出しコーデ
◆神部美咲、美肩際立つオフショル姿でヘアチェンジショット公開
神部は「髪切った いつもと違うスタイリングした日の（カメラの絵文字）」とコメント。肩につく長さのヘアを外ハネにスタイリングした髪型で、ピタッとしたシルエットの黒いオフショルダートップスを着用し、美しいデコルテと肩のラインを見せている。
◆神部美咲の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「鎖骨が綺麗すぎる」「髪型似合ってる」「大人っぽくて素敵」「セクシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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