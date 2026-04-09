京都府南丹市で行方不明になっている小学校6年生の男の子の捜索はきょうも続いています。男子児童が通う小学校では入学式が行われ、安全対策の強化などが説明されました。

記者

「新入生が続々と学校へ登校していきます」

きょう、安達結希さん（11）が通っている小学校では入学式が行われました。登校を見守るのは教員や警察官。新入生にとってはハレの日ですが、保護者の不安は今も続いています。

新入生の保護者

「不安ですね、こわいので。防犯ブザーとか、対応できるところを考えていこうと思う」

入学式では、安全対策の具体案が示されたということです。

新入生の保護者

「校長先生とPTAの会長さんが丁寧に説明してくれた。インターホンを取り付けるのと、その時に監視カメラで確認できるようにすると聞いた」

防犯カメラの増設に加え、インターホンの設置が新たに決まったということです。

きょうの入学式で配られた資料です。登校時の保護者への“お願い”が記載されていました。

「自家用車で送る場合、駐車して、学校玄関まで保護者が連れてきてください」

学校側の対策として、欠席時の連絡体制見直しについても…

「誰とも連絡がとれず、自宅にも不在と思われる場合は、教職員が自宅へ急行し、必要に応じて即座に警察へ相談する」

安達さんが行方不明になって、きょうで17日がたちました。通学リュックの発見以外、いまだ手がかりはありません。街の人は“捜索規模の縮小”を感じているようです。

小学校周辺のスポーツショップ店主

「新しいチラシがあるわけではないので、全くどうなっているか分からない。最初、行方不明になったときは、（捜索隊が）たくさんここら辺にいた。人数的にはかなり少ない」

記者

「規制線が張られています。現在、警察による捜索が行われているとみられます」

きょう捜索が行われていたのは、おととい、安達さんの自宅付近の山の中で行われた大規模捜索場所からおよそ4キロ地点。安達さんが通う小学校に続く道路付近の神社周辺です。

周辺住民によると、この場所での捜索は初めて見たということです。

記者

「今、捜査員が落ち葉の中でしょうか、入念に見ています」

警察によると、きょうは南丹市内全域を50人態勢で捜索したということです。

情報提供も、けさ時点でおよそ300件寄せられていますが、有力なものはありません。

安達さんは身長134.5センチのやせ型で、ベージュのズボンに灰色のトレーナーを着ていたということで、警察は引き続き情報提供を求めています。

【南丹警察署 生活安全課】

（0771）62-0110