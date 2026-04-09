【父は偉い！タオパンパ】お父さんは「ヒーロー」「感謝される存在」なんだ！＜第1話＞#4コマ母道場
幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。
第1話 お父さんはすごいんだ！
【編集部コメント】
初回から突っ込みどころ満載なマサトさん（汗）。マサトさんの生まれ育ったご家庭は、亭主関白だったのでしょう。家族みんなでお父さんを尊敬し、お父さんの言うことを絶対とする。ひと昔前は、そのようなご家庭が多く見受けられました。でもね、マサトさん。みんながみんな「お父さん」になると“すごく”なるわけではないんですよ……？ こんなマサトさんですが、妻のユカさんとの間に娘のヒナタちゃんが生まれて3か月。産後の肥立ちが良くなかったため実家で暮らしていたユカさんとヒナタちゃんが、もうすぐ帰ってくるそうです。なんだか不安しかないですね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第1話 お父さんはすごいんだ！
【編集部コメント】
初回から突っ込みどころ満載なマサトさん（汗）。マサトさんの生まれ育ったご家庭は、亭主関白だったのでしょう。家族みんなでお父さんを尊敬し、お父さんの言うことを絶対とする。ひと昔前は、そのようなご家庭が多く見受けられました。でもね、マサトさん。みんながみんな「お父さん」になると“すごく”なるわけではないんですよ……？ こんなマサトさんですが、妻のユカさんとの間に娘のヒナタちゃんが生まれて3か月。産後の肥立ちが良くなかったため実家で暮らしていたユカさんとヒナタちゃんが、もうすぐ帰ってくるそうです。なんだか不安しかないですね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび