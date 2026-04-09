日向坂46、ひなた坂46楽曲のフォーメーション解禁 センターは四期生・平岡海月
5月20日に発売される、日向坂46・17thシングル『Kind of love』に収録される、ひなた坂46(日向坂46のアンダーメンバーの呼称)メンバーによる共通カップリング楽曲「Empty」のフォーメーションが9日、解禁となった。四期生・平岡海月が初めてセンターを務める。
【ライブ写真35点】どしゃぶりの中開催！びしょ濡れでも最高のライブに！
5日に横浜スタジアムにて行われたグループ周年ライブ「7回目のひな誕祭」にて「17th Single ひなた坂46LIVE」を6月に開催することも解禁となっており、四期生〜五期生だけで「ひなた坂46LIVE」を実施するのもこれが初めて。
いまやグループ最年長となった平岡が、今作のひなた坂46をどう牽引していくのか、注目が集まる。
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