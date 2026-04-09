3児の母・中村仁美アナ、おにぎりに豚汁…中3長男への弁当公開「食欲そそる」「バランスもよくて健康的」の声
【モデルプレス＝2026/04/09】フリーアナウンサーの中村仁美が4月9日、自身のInstagramを更新。長男への手作り弁当を公開した。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「食欲そそる」おにぎりに豚汁…中3長男への弁当公開
中村アナは「お弁当備忘録」と記し、中学3年生になったという長男のために手作りした弁当の写真を投稿。鮭と明太子の2種類のおにぎりに、揚げ物やゆで卵、ピックに刺さった枝豆などのおかず、豆腐やにんじんなど具沢山の豚汁を添えたボリューム感のある弁当を披露している。
また「最初のお弁当作りは 炊飯器の予約時間を1時間遅く間違えてのスタート」と明かし、「春休み仕様のままでした」とお茶目にコメント。「我が家の電気系統上 炊き上がるまでは電子レンジもオーブンも使えず 泣きながら今できることをやる」と前向きにつづり、「新生活の始まりに 厄落としということで…」と締めくくっている。
この投稿は「栄養満点で最高」「食欲そそる」「バランスもよくて健康的」「お茶目で可愛い」「親近感湧く」と反響を呼んでいる。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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◆中村仁美アナ、長男への手作り弁当披露
中村アナは「お弁当備忘録」と記し、中学3年生になったという長男のために手作りした弁当の写真を投稿。鮭と明太子の2種類のおにぎりに、揚げ物やゆで卵、ピックに刺さった枝豆などのおかず、豆腐やにんじんなど具沢山の豚汁を添えたボリューム感のある弁当を披露している。
◆中村仁美アナの投稿に「栄養満点で最高」と反響
この投稿は「栄養満点で最高」「食欲そそる」「バランスもよくて健康的」「お茶目で可愛い」「親近感湧く」と反響を呼んでいる。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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