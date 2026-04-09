芸人・みなみかわMCの新番組「チャンスのチワワ」美女たちがトム・ブラウンに洗礼「初回からすでにおもしろい」「参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】お笑い芸人・みなみかわがMCを担当する新番組「チャンスのチワワ」（テレビ東京／毎週水曜25:30〜26:00）が、4月8日深夜より放送開始。初回から「おもしろすぎる」「参考になる」と反響が寄せられている。
【写真】人気芸人MCの新番組にゲスト出演した人気タレント
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。初回は「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番としてタレントのベッキー、「恋愛迷子男子」にお笑いコンビのトム・ブラウンが出演した。
事前に回答した恋愛観を「アリ」か「ムリ」かで判定する「恋の共通ペーパーテスト」の最初の問題は「彼女の『私ちょっと太ったかも』にどう答える？」。布川ひろきの解答は「『太ってない！もっと太って！』と言って自分のお腹を見せる」。チワワちゃんの判定はアリが22人、ムリが4人。ベッキーは「お腹見せて完全に笑いにしてくれるのが良い」と言い、きほは「笑えるし、一緒にいて楽しそう！」と絶賛した。
みちおの解答は「この世にあなたの質量が増えて嬉しい」。チワワちゃんの判定はアリが14人、ムリが12人とほぼ半分に分かれる結果に。モデルのゆい小池（ゆいちゃみ）からは「言い方がおもしろいからOK！」とプラスな意見があがった一方、「これ言われたら『は？』ってなっちゃうかも…ふざけてるじゃないですか！口先だけの冗談な気がする」と布川には「アリ」の意見だったきほが「ムリ」とズバリ。天海りこは「このセリフ元彼に言われたことあってその時はめっちゃ笑ったんですけど、その後に喧嘩してそいつのことを嫌いになったので、みちおさんには悪いですが『ムリ』」とまさかの理由で判定し、スタジオは笑いに包まれていた。
第2問は「彼女の『私に何か言うことない？』にどう答える？」。布川の解答は「『今日付き合って◯日記念日でしょ？』と言って覚えているというところを見せる」。チワワちゃんの判定はアリが8人、ムリが18人と、第1問とは打って変わって「ムリ」が大多数。ベッキーは「話題変えようとしているのがわかるし、苦しすぎる。それを言ったことによって『はい逃げた！確定！』ってなる。1問目は良かったのにがっかりです」と辛辣な一言。ゆい小池からも「これ言ってきたらガン詰め確定」と言われると、布川は「同じような文言でこんなに詰められるんですね…」とタジタジだった。
みちおの解答は『言うことある！！好きだよ』。みなみかわからは「ずっとモンスターやねん」とツッコまれたが、チワワちゃんの判定はアリが18人、ムリが8人。布川には「許さない！」と言っていたベッキーも、みちおの解答には「不安な時に1番欲しい言葉。これが1番聞きたい」と好感を示していた。
初回から盛り上がりを見せた放送となり、ネット上では「美女たちがトム・ブラウンに意見していくの、初回からすでにおもしろすぎる」「恋愛指南めちゃくちゃ参考になるな」「出ている子たちみんな可愛くて気になる！次も楽しみ」「みなみかわのMC回し上手い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆愛され女子「チワワちゃん」が最強男子育成
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。初回は「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番としてタレントのベッキー、「恋愛迷子男子」にお笑いコンビのトム・ブラウンが出演した。
◆トム・ブラウン、チワワちゃんたちの洗礼受ける
事前に回答した恋愛観を「アリ」か「ムリ」かで判定する「恋の共通ペーパーテスト」の最初の問題は「彼女の『私ちょっと太ったかも』にどう答える？」。布川ひろきの解答は「『太ってない！もっと太って！』と言って自分のお腹を見せる」。チワワちゃんの判定はアリが22人、ムリが4人。ベッキーは「お腹見せて完全に笑いにしてくれるのが良い」と言い、きほは「笑えるし、一緒にいて楽しそう！」と絶賛した。
みちおの解答は「この世にあなたの質量が増えて嬉しい」。チワワちゃんの判定はアリが14人、ムリが12人とほぼ半分に分かれる結果に。モデルのゆい小池（ゆいちゃみ）からは「言い方がおもしろいからOK！」とプラスな意見があがった一方、「これ言われたら『は？』ってなっちゃうかも…ふざけてるじゃないですか！口先だけの冗談な気がする」と布川には「アリ」の意見だったきほが「ムリ」とズバリ。天海りこは「このセリフ元彼に言われたことあってその時はめっちゃ笑ったんですけど、その後に喧嘩してそいつのことを嫌いになったので、みちおさんには悪いですが『ムリ』」とまさかの理由で判定し、スタジオは笑いに包まれていた。
◆みちおはモンスター？布川タジタジ「こんなに詰められるんですね…」
第2問は「彼女の『私に何か言うことない？』にどう答える？」。布川の解答は「『今日付き合って◯日記念日でしょ？』と言って覚えているというところを見せる」。チワワちゃんの判定はアリが8人、ムリが18人と、第1問とは打って変わって「ムリ」が大多数。ベッキーは「話題変えようとしているのがわかるし、苦しすぎる。それを言ったことによって『はい逃げた！確定！』ってなる。1問目は良かったのにがっかりです」と辛辣な一言。ゆい小池からも「これ言ってきたらガン詰め確定」と言われると、布川は「同じような文言でこんなに詰められるんですね…」とタジタジだった。
みちおの解答は『言うことある！！好きだよ』。みなみかわからは「ずっとモンスターやねん」とツッコまれたが、チワワちゃんの判定はアリが18人、ムリが8人。布川には「許さない！」と言っていたベッキーも、みちおの解答には「不安な時に1番欲しい言葉。これが1番聞きたい」と好感を示していた。
◆「チワワちゃん」初回放送から反響
初回から盛り上がりを見せた放送となり、ネット上では「美女たちがトム・ブラウンに意見していくの、初回からすでにおもしろすぎる」「恋愛指南めちゃくちゃ参考になるな」「出ている子たちみんな可愛くて気になる！次も楽しみ」「みなみかわのMC回し上手い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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