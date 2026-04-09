【下り坂】金曜日は雨

前線を伴った低気圧が日本海を進み、低気圧から延びる前線が本州を南下していきます。１０日（金）は全国的に雨が降るでしょう。

【熱中症注意】土曜日は夏日 ３０度に迫るところも

１０日（金）の予想最高気温は２０度を下回るところがほとんどですが、１１日（土）の予想最高気温は２５度を超える見込みです。

さいたま市２８度・東京都心２７度・横浜市２７度で「６月下旬～７月上旬並み」の暑さとなりそうです。

体がこの暑さに慣れていませんので「熱中症」に気を付けましょう。

（各都県５地点ずつ掲載）

雨シミュレーション１０日（金）

湿った南風が吹き、神奈川県など関東南部を中心に「活発な雨雲」が予想されています。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

関東甲信地方 各都市の週間予報（１０日（金）～１６日（木））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

１１日（土）の予想最高気温は、２８度や２９度というところ多いですので、半袖を準備しておきましょう。

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