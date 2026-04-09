新1年生に手渡された…お祝い金の1万円

鹿屋市の小学校では、入学した子どもたちに「ありがとう」の気持ちを込めてお祝いです。児童が減少する中、地域の団体が1人ひとりに祝い金1万円を贈りました。

きょう9日、8人が入学した鹿屋市の西俣小学校。

新1年生に手渡されたのが…お祝い金の1万円です。

11年前に始めた取り組み「少しでも助けになれば」

田畑が広がる鹿屋市飯隈町。西俣小学校は、ピークの1940年代、500人を超える児童がいましたが、少子化の波で今では40人に減りました。

お祝い金は、子どもたちを歓迎しようと、地域の大人たち20人でつくる「西俣盛り上げ隊壮青年部」が贈りました。

11年前に始めた取り組みで、これまでは図書カード1000円分でしたが、物価が上昇する中、昨年度から現金1万円にしました。地域の草刈りなどの仕事で貯めたお金です。

（新入生の父親）「率直にうれしい気持ち。大変な世の中なので、もらえるだけ助かっている」

（西俣盛り上げ隊壮青年部 櫛下良平隊長）「西俣小学校に入学してくれた感謝の気持ちとして渡している。経済的に大変、物価も高騰しているので少しでも助けになれば」

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