◆パ・リーグ オリックス―ロッテ（９日・京セラドーム大阪）

オリックス・宮城大弥投手が、６回途中で緊急降板した。球団によると「左腕の違和感」という。

１点リードの６回２死満塁でロッテ・佐藤に初球を投げた瞬間、捕手・若月がマウンドへ向かい、ベンチに合図。すぐさま厚沢投手コーチ、トレーナーが出てくると、そのままベンチに下がった。マウンドには２番手・山崎が上がった。

初回は１死から藤原に中前へ運ばれたが、後続を抑えて無失点。２回は３者凡退に片付けた。３回は先頭の友杉を左中間二塁打で出すと、１死二塁から西川に四球を与えたが、その間に若月が二塁走者・高部の三盗を刺して２死一塁に。続く藤原に左前へ運ばれて一、二塁とされたが、山本を左飛に封じてピンチを脱した。４、５回はいずれも無失点に抑えた。

６回、先頭の藤原にこの日３安打目となる中前打を浴びると、山本に左前打、ソトに四球を許して無死満塁のピンチを招く。それでも、寺地、藤岡を連続で空振り三振に仕留めていた。

２番手・山崎は佐藤に押し出し四球で同点に追い付かれたが、続くポランコは中飛に仕留めた。宮城は５回２／３で９４球を投げ、６安打７奪三振で１失点という内容だった。