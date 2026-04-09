日本と中国を中心に活動するリアル×バーチャルガールズユニット Restria（レストリア）が、2ndデジタルシングル『NEO CITY』を5月6日にリリースする。

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本作には、リード曲「NEO CITY」と「Transcend」の2曲を収録。1stデジタルシングル「META VERSE LOVE.」では、重厚なエレクトロサウンドと疾走感あふれるビートで、バーチャル世界から現実世界へ降り立つRestriaの世界観を描いていた。今作のリード曲「NEO CITY」は、印象的なギターサウンドが駆け抜ける疾走感あるロックサウンドに、デジタル感のあるサウンドデザインが融合した楽曲となっており、バーチャル世界を飛び出したRestriaが、現実世界で人々の心に潜む“ノイズ”と戦う姿を描いた、Restriaの世界観をさらに拡張する1曲となっている。

一方、「Transcend」は「NEO CITY」とはまた異なる印象を持つスローテンポの楽曲で、現実世界で苦しむ人々の心に寄り添い、ともに乗り越えていくような、優しさの中にも力強さを感じさせる、Restriaの新たな一面を提示する1曲となっている。

2曲を通して、バーチャルとリアルを行き来しながら人々の心の“ノイズ”と向き合うRestriaの物語が、より鮮明に描かれる作品に仕上がった。

また、リリースを記念して、オンラインサイン会およびオンライントーク会を開催。さらに、5月23日には初のフリースペースでのミニライブも決定しており、Restriaにとって初のパフォーマンス披露となる。

なお、Restriaには中国人メンバー LIXIが在籍しており、すでに中国語版楽曲もリリース。訳詞にも参加するなど、中国語での楽曲展開も進めている。中国の動画プラットフォーム bilibiliでも活動を展開し、開設1カ月で登録者数1,000人を突破している。

（文＝リアルサウンド編集部）