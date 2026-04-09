今後は ″非常に強い″ 台風に発達か ″台風のたまご″ はあすには台風に発達する見込み このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速は？ 今後の全国の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧 a
2026年4月9日19時05分発表 気象庁
9日18時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 トラック諸島近海
中心位置 北緯8度50分 (8.8度)
東経151度50分 (151.8度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
10日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 トラック諸島近海
予報円の中心 北緯8度25分 (8.4度)
東経150度05分 (150.1度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 110 km (60 NM)
11日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯8度55分 (8.9度)
東経149度30分 (149.5度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 165 km (90 NM)
暴風警戒域 全域 260 km (140 NM)
12日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯10度00分 (10.0度)
東経148度00分 (148.0度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 340 km (185 NM)
13日15時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯11度35分 (11.6度)
東経145度00分 (145.0度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 945 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 440 km (240 NM)
14日15時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯13度20分 (13.3度)
東経142度30分 (142.5度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 540 km (290 NM)
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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