BE:FIRST、SB19のマニラ公演にスペシャルゲストとして出演決定

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BE:FIRSTが、フィリピンを代表するボーイズグループ、SB19のマニラ公演にスペシャルゲストとして出演することが決定した。

■BE:FIRSTとSB19は『D.U.N.K. Showcase』でコラボ曲「Toyfriend」をサプライズ披露

BE:FIRSTが出演するのは、4月18日にフィリピン・マニラのSMDC Festival Groundsで開催される、SB19の大規模野外ライブ『Wakas At Simula: The Trilogy Concert Finale』。

世界各地で開催され、すべての公演がソールドアウトとなるなど大きな成功を収めている同ツアーだが、なかでも本公演は、SB19にとってホームカミング公演として特別な意味を持ち、チケットはすでにほぼソールドアウト。追加開放された一部席のみが残っている状態だ。

BE:FIRSTとSB19は、2026年3月に開催された『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』DAY3にて、コラボレーション楽曲「Toyfriend」をサプライズ披露。同楽曲の発表を行った。同ステージの模様を収めたパフォーマンス動画は、アジアを中心に大きな反響を呼び、各種SNSや動画プラットフォーム上でバイラルを起こすなど、国境を越えた注目を集めている。

また、同公演で初披露されたBE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」にも海外からの反応が相次ぐなど、アジア圏を中心に関心の広がりを見せている。こうした流れを受け、本公演でBE:FIRSTがどのようなステージを展開するのかにも大きな注目が集まっている。

なお、BE:FIRSTは5月16日・17日に自身最大規模となる味の素スタジアムにて『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the BE:ST』の開催を控えている。

■関連リンク

SB19 OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/SB19/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/