お笑いタレントでプロレスラーのフワちゃんが4月8日、後楽園ホールで開催した『女子プロレス・スターダム』のリングで見せたふるまいが、思わぬ波紋を広げている。

この日は葉月＆伊藤麻希選手と組み、水森由菜＆安納サオリ＆なつぽい組と激突。しかし試合はフワちゃんのリアクションによって“異様な空気”につつまれた。

「終始ハイテンションで場を盛り上げようとする姿勢は、フワちゃんらしさ全開ともいえますが、その一方で、試合の流れを無視した言動やコミカルな踊りによる挑発に対し、厳しい視線も向けられました。試合後には、リング上で葉月がフワちゃんに対し《フワ、調子乗り過ぎじゃない？ウチの弟子って言うんだったらさ、がっかりさせんなよ》と苦言。さらに《リング上でふざけんのは違うんじゃない？プロレス舐めんなよ！》と一喝し、観客の視線が集まるなか、その場で正座をさせる“公開説教”という異例の展開に発展しました」（スポーツ紙記者）

このシーンの動画は一気に拡散し、X上ではフワちゃんに対し厳しい声が上がっている。

《フワちゃんが何をやっても茶番にしか見えなくて》

《もっと真剣にフワちゃんプロレスにうちこまないと！》

自由奔放なキャラクターで注目を集め続けるフワちゃん。しかし今回の一件で、その“ノリ”がどこまで通用するのかに疑問符がついたのは間違いない。

「とはいえプロレスの世界もエンタメの一つです。こうした“調子に乗る”という行為もリングを盛り上げる活動かもしれません。ただ、まさにテレビ業界でも“失礼キャラ”で売り出し、最後には大炎上してしまいました。観客が求めることを見極める必要がありそうですね」

表舞台に出られなかった活動休止期間を考えると、正座ができる機会があるだけいいのかもしれないが……。