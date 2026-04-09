とっても寒がりな猫さん。既に洋服は着ていたんだけど…考えた末にとった行動が可愛すぎると評判を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で、13.2万回以上の再生数を誇り、「ぬくぬくが最高だ」などの声が寄せられています。

【写真：置いてあった帽子が膨らんでいると思ったら…『寒がりな猫がとった行動』にほっこり】

部屋に置かれた帽子が…

Xアカウント「マメＫ病障害猫預かりボランティア」に投稿されたのは、とっても寒がりな猫『縞々』さんの防寒対策の様子です。この日、ふと飼い主さんがリビングに置いてある帽子に目を向けたといいます。

この帽子、人間用パーカーのフード部分だけを帽子にしたというもの。フワフワ素材でとても温かそうです。その帽子が…膨らんでいる！これはちょっと怖い…ですが良く見るとフードから尻尾が生えていたとか。

寒さ対策はばっちり！

なんと！中には縞々さんが入り…しっかり帽子を被っていたといいます。縞々さんは元々被毛が薄く、寒さ対策のため、日頃から洋服を着ていることも多いんだとか。それでも昨晩は寒かったようです。

そしてフードに包まれる感覚は、毛布に包まって眠る感覚に似ているように思います。きっとほっこりと癒されながら寛いでいたことでしょう。もうこれで寒さ対策ばっちりです。

同居猫は失敗…

その後の投稿では、同居猫の『音芽』さんも真似して入ってみたといいますが…全然入れない！！確かに被る動作は人間のように手が使えないと難しそうです。抜群のオシャレセンスと意外な特技を持つ縞々さんなのでした。

投稿には、「足を出す穴が無くて変だな～って思ってたかな？」「これで老眼鏡を鼻に引っかけてたら、チラシを見るおばぁにゃんですね。」などのコメントとともに、いいね数が5,500件を超え、注目を集めています。

この他にも、Xアカウント「マメＫ病障害猫預かりボランティア」には、野菜好き縞々さんの食事風景など日々の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「マメＫ病障害猫預かりボランティア」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。