新聞屋さんで話題だという「郵便受けから出てくる手」を検証したところ…。可愛すぎる光景に癒やされる人が続出しています。

話題の投稿はSNSで4万回再生の注目を集め、「もふもふの手が～可愛いです」「新聞やさん癒されるひと時なんだろうなぁ」「あら～～～！ホラーかと思いきや、ほっこり」といったコメントが寄せられています。

【動画：『新聞配達のときに猫の手が出てくる』という話を聞いて…検証してみた結果→可愛すぎる瞬間】

郵便受けから出てくる謎の手

Instagramアカウント『せんりと9ニャンズ』に投稿されたのは、新聞を受け取ろうとする猫さんの姿です。登場したのはミックス猫「とろろ」くんと、薄いクリーム色の女の子「ぱんこ」ちゃん。お家には9匹の猫さんがいて、みんなで楽しく賑やかに過ごしているそうです。

ある日、「新聞配達のとき、我が家のポストから手が出てくる」という話を聞いたという飼い主さん。本当かどうか、検証してみることにしたそう。

モフモフの手の正体は…

飼い主さんが郵便受けに新聞を入れてみると、なんと郵便受けの端っこの隙間から本当に手が出てきたといいます。出てきたのは、白い毛とピンク色の爪をもつ猫さんの手。モフモフの手がヒョコッと出てくる様子が何とも言えない可愛らしさです。

さらに、飼い主さんが郵便受けの中を覗いてみると、今度は隙間からピンク色の鼻が出てきたといいます。白い手とピンクの鼻の正体は、とろろくん。「新聞の受け取りは、僕に任せて」とスタンバイしていたようです。

新聞を受け取りたいニャンズ

家の中から見てみると、郵便受けに顔を突っ込むとろろくん、ぱんこちゃんの姿があったそう。まるで、「新聞は僕が受け取るにゃ」と競争しているかのよう。郵便受けに顔を突っ込む2人のモフモフの後ろ姿が、シュールで面白くもあります。

新聞屋さんで話題になっていたという「ポストから出てくる猫の手」を実際に見てみた飼い主さんは、「ふわふわのお手手が出てくるの可愛い」と思ったそう。猫の手が出てくる郵便受けがあったら、ぜひ見てみたいですよね。2匹の行動は、たくさんの人に笑顔を届けることになったのでした。

新聞屋さんだけに留まらず、多くのSNSユーザーに癒やしと笑顔を届けたこの投稿には、「かんわいいー。配達屋さんの癒しだね」「ちゅーるやカリカリをポストに入れまくりたい」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『せんりと9ニャンズ』には、9匹の猫さんたちの仲良しで楽しい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『せんりと9ニャンズ』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。