「供血猫」とは

猫が大きなケガをしたり、重い病気で貧血になったりしたとき、命を救うために「輸血」が必要になることがあります。

しかし、猫の世界には人間のような「血液銀行（血液を保存しておく施設）」がほとんどありません。そのため、いざ血液が必要になったときは、その都度、健康な猫から血を分けてもらう必要があります。

このように、他の猫の命を救うために血液を提供してくれる猫のことを「供血猫（きょうけつねこ）」と呼びます。

血液には有効期限があるため、あらかじめ大量に作り置きをしておくことが難しく、一分一秒を争う現場では供血猫の存在が唯一の希望になることも珍しくありません。

一匹の猫が勇気を出して血を分けることは、別の場所にいる誰かの大切な家族の命をつなぐ、とても尊いヒーローのような活動なのです。

献血に協力できる猫の条件と参加する方法

すべての猫が献血できるわけではありません。血を分ける側の健康を第一に守るため、いくつか大切な条件があります。

一般的には「1歳から7歳くらいまで」の若くて体力がある時期で、体重が「4kg以上」あるしっかりした体格の猫が対象となります。

また、感染症を防ぐために完全室内飼いであることや、ワクチン接種・ノミやダニ予防を毎年欠かさず受けていることも欠かせない条件です。

協力したいと考えたときは、まず「かかりつけの動物病院」に相談してみましょう。病院によっては、あらかじめ「ドナー（供血猫）」として登録しておき、緊急時に連絡をもらう仕組みを取り入れているところがあります。

そのほか、地域の飼い主同士で協力し合うネットワークやボランティア団体に登録する方法もあります。自分の愛猫が条件に当てはまるか、健康診断のついでに先生に聞いてみるのも良いでしょう。

献血当日の流れと仕組み

献血当日は、まず猫の体調をしっかりチェックすることから始まります。血液検査を行い、その日の健康状態に問題がないか、そして輸血を受ける猫と血液の相性が合うかを慎重に調べます。

準備が整ったら採血を行いますが、猫が動いてケガをしないよう、リラックスさせる処置をしたり、短い時間で済ませたりと、病院側でも細心の注意を払ってくれます。

採血そのものは短時間で終わりますが、終わった後は猫の体に負担がかからないよう、しばらく病院で様子を見ることが一般的です。おうちに帰ってからは、いつも以上にゆっくり休ませてあげてください。

水分をしっかり摂らせて、お気に入りの「とっておきのごはん」や栄養価の高いごはんをご褒美にあげるのも良いですね。猫の様子をよく観察し、もし元気がないようならすぐに獣医師に相談できる体制も整っているので安心です。

協力する飼い主と猫へのメリット

献血への協力は、助けられる側だけでなく、協力する側にも大きなメリットがあります。まず、献血のたびに血液検査などの詳しい健康診断を無料で受けられる病院が多く、愛猫の病気の早期発見につながります。

定期的に体の状態をプロにチェックしてもらえるのは、飼い主にとっても非常に心強いことです。

何より、「自分の愛猫が、どこかで誰かの大切な家族を救った」という事実は、飼い主にとって大きな誇りとなり、猫同士の助け合いの輪に参加しているという温かい絆を感じることができるでしょう。

まとめ

猫の献血は、決して強制されるものではありません。猫の性格や体調を一番に考え、無理のない範囲で検討することが大切です。

まずは「供血猫」という仕組みがあることを知り、自分の猫が条件に合うかどうかを確認してみるだけでも、立派な貢献の第一歩となります。

みんなで少しずつ助け合う「命のバトン」が、多くの猫たちの未来を守ることにつながるでしょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)