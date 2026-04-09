もっと早く出会いたかった（涙）【業務スーパー】忙しい主婦の味方！「冷凍食品」

おかずをもう一品増やしたいときや、お弁当に便利な「冷凍食品」。手軽に調理できるので、忙しいときにも頼りになります。そこで今回は、マニアも絶賛する商品をご紹介。ぜひお買い物の参考にしてみて。

おかずにもおつまみにもなる！

「業務スーパーマニア」の@smile39loveloveさんが「めちゃおいしかった」と高評価の「かにかま棒身天ぷら」。衣付きで冷凍されているので、そのまま油で揚げるだけですぐに食べられるのが魅力。おかずはもちろんおつまみにもぴったり。お弁当の一品にも重宝しそうです。

骨付きフライドチキンも揚げたてを味わえる

カリカリの衣がおいしそうな「バックリブで作った骨付きフライドチキン」も簡単調理で食べられます。揚げ調理済みのため、油で揚げるほかオーブントースターでの加熱でもOK。@smile39loveloveさんによると「ニンニクとスパイスの味つけ」で、「骨は小さくてお肉の割合が多いから満足感あります」とのこと。

手軽に韓国料理が楽しめる！

@smile39loveloveさんが「もっと早く食べればよかった」と後悔したという「のり巻き天ぷら」。味付きの春雨やニラを海苔で巻き、衣をつけて揚げたもので、油で揚げても、揚げ焼きしても、オーブントースターで加熱しても食べられます。韓国料理好きは要チェックです。

チルド商品も優秀！ お肉ごろごろカレー

業スーは冷凍食品だけでなく、冷蔵のおかずも優秀。「スパイシーカレーチキン（もも肉）」は、スープカレーに大きな鶏もも肉が2つ入っています。調理方法はとっても簡単で、パッケージごと湯煎するか、お皿に出してレンジ加熱するだけ。忙しいときもすぐに食べられるのがうれしいポイントです。野菜を添えれば見た目も華やかになり、満足感もアップしそう。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A