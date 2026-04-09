近藤千尋、小学生の次女に勉強机を購入 夫・ジャンポケ太田との“入学式ショット”も公開
タレントの近藤千尋が自身のインスタグラムを更新し、次女の小学校入学を報告。新たに購入した勉強机や、夫でお笑いトリオ・ジャングルポケットの太田博久との入学式ショットを公開した。
【写真】購入した勉強机と夫・ジャンポケ太田との入学式ショット
投稿では、「次女が小学生になるタイミングで お勉強机を買いました」と明かしつつ、「でも絶対2人ともダイニングテーブルで 宿題するんだろうな。。」とユーモアを交えてコメント。あわせて、並べて設置された白い勉強机の写真を披露している。
さらに、「無事に入学式もおわり 娘の成長にうるっとしながら 親にしてくれてありがとうと毎回思う」と、節目を迎えた心境も吐露。夫・太田との入学式ショットも公開し、晴れやかな家族の様子を伝えた。
そのほかにも、「憧れの小学校に向かう途中 何度も四葉のクローバーを探したり」といった微笑ましいエピソードや、「小さい身体にはまだランドセル大きいけど たくさんのことを学んでほしいな」と娘への思いもつづっている。
近藤は2015年、お笑いトリオ・ジャングルポケットの太田博久と結婚。3人の娘がいる。
引用：「近藤千尋」インスタグラム（＠chipichan.1215）
【写真】購入した勉強机と夫・ジャンポケ太田との入学式ショット
投稿では、「次女が小学生になるタイミングで お勉強机を買いました」と明かしつつ、「でも絶対2人ともダイニングテーブルで 宿題するんだろうな。。」とユーモアを交えてコメント。あわせて、並べて設置された白い勉強机の写真を披露している。
そのほかにも、「憧れの小学校に向かう途中 何度も四葉のクローバーを探したり」といった微笑ましいエピソードや、「小さい身体にはまだランドセル大きいけど たくさんのことを学んでほしいな」と娘への思いもつづっている。
近藤は2015年、お笑いトリオ・ジャングルポケットの太田博久と結婚。3人の娘がいる。
引用：「近藤千尋」インスタグラム（＠chipichan.1215）